Полузащитник «Балтики» перешел в клуб из Беларуси

«Балтика» договорилась с полузащитником Юрием Ковалeвым о расторжении контракта.

«Спасибо за 2,5 года, Юра! Удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении клуба РПЛ.

33-летний беларус перешел в БАТЭ.

«Сегодня я официально прощаюсь с «Балтикой». Уход из клуба – исключительно мое решение, которое далось очень непросто. Но пришло время вернуться на Родину.

Два с половиной года в «Балтике» пролетели как один миг, но оставили след на всю жизнь. Это было потрясающее время, наполненное невероятными эмоциями, победами, борьбой и бесценным опытом.

Я хочу сказать огромное спасибо клубу, руководству, тренерскому штабу, персоналу и, конечно, моим партнерам по команде. За это время я встретил здесь потрясающих людей. Калининград навсегда останется в моем сердце.

И, конечно же, наши болельщики. Вы – это отдельная любовь! Я скажу абсолютно честно и от всего сердца: вы – лучшие болельщики за всю мою футбольную карьеру! Ваша поддержка на домашней арене и на выездах, ваши горящие глаза и вера в команду в любые моменты – это то, что заставляло отдавать все силы на поле.

Я ухожу с чувством глубокой благодарности. Спасибо за всe, Балтийцы! Желаю клубу только побед, буду следить и переживать. До новых встреч на футбольных полях!

P.s Балтиец однажды – Балтиец навсегда!» – написал Ковалев.

С 2024 года Ковалев провел за «Балтику» 62 матча, забил 3 гола, сделал 8 ассистов.

В прошедшем сезоне футболист сборной Беларуси сыграл за калининградцев в 24 встречах и отметился 2 голевыми передачами.

Отметим также, что в БАТЭ перешел 27-летний российский защитник Николай Бочко из «Текстильщика».

В этом году воспитанник «Краснодара» провел 9 матчей за клуб из Иванова. На его счету есть 4 встречи за юношеские сборные России.