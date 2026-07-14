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«Зенит» показал форму на сезон-2026/27

Сегодня, 14:54
4

Состоялась официальная презентация новой игровой формы «Зенита» от спортивного бренда Jögel.

«Есть чувства, которые невозможно объяснить словами. Верность однажды выбранным цветам. Волнение перед каждой игрой. Победный крик, который рождается внутри еще до того, как его подхватывает весь стадион.

Болельщикам «Зенита» эти чувства знакомы, как никому другому. Поэтому новая игровая форма действующих чемпионов России посвящена в том числе им – страсти, поддержке и энергии, бьющей током от заполненных трибун и развевающихся зенитовских флагов.

Именно их сине-бело-голубой узор стал основой для манжет на рукавах футболок полевых игроков, демонстрируя связь команды и болельщиков.

Основа футболки выполнена из ткани с более крупной жаккардовой текстурой. Она вдохновлена геометрией Петербурга – города, где архитектурный порядок встречается со стихией природы.

Эту идею подчеркивает Морской порт, выбранный местом съемки презентации формы: строгая геометрия контейнеров и металлических конструкций здесь соединяется с водой и северным ветром.

Домашний комплект выполнен в синем цвете, гостевой – в белом. Вратарская линейка представлена в черном, фиолетовом и оранжевом оттенках.

Новая форма «Зенита» объединяет то, что происходит на поле, на трибунах и за пределами стадиона. Команду, болельщиков и лучший город мира. Игру, жажду победы и чувства, которые остаются навсегда», – говорится в пресс-релизе «Зенита».

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (4)
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Галина Бронемясова
1784030275
ждём, когда тарасятник покажет свои красно-белые тряпки, которые мечтают намотать на свои швабры все уборщицы страны!
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Semenycch
1784030576
А чего в порту то снимали? В Питере очень много мест, где можно фотографировать футболистов. На фоне Исаакия, например или на Крестовском острове.
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