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  • Тренер сборной Тринидада и Тобаго одним словом описал игру с Россией

Тренер сборной Тринидада и Тобаго одним словом описал игру с Россией

Сегодня, 22:47

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Тринидада и Тобаго Дерек Кинг поделился впечатлениями от товарищеского матча с Россией.

– Было большим удовольствием сыграть со сборной России. Игра была тяжелой, мы пропустили быстрый гол. Создавали моменты, но не реализовали их.

Россия проявила себя очень хорошо. Мы держались достойно, этот матч позволил проявить себя нашим молодым ребятам.

– Быстрые голы сыграли свою роль?

– Мы начали довольно медленно, особенно первые 20 минут. А потом стало получаться играть в футбол. После двух голов сменили тактику.

– Тяжело готовиться к сопернику, когда нет понимания, каким будет его состав?

– Проанализировали последние три‑четыре матча сборной России. Конечно, постоянная смена состава Валерием Карпиным доставляла сложности, но мы, считаю, проявили себя хорошо.

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Источник: «Матч ТВ»
Товарищеские матчи. Сборные Тринидад и Тобаго Россия Кинг Дерек
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