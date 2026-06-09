Товарищеские матчи. Беларусь упустила победу, Казахстан проиграл и другие результаты

Завершились еще пять товарищеских матчей с участием сборных из стран постсоветского пространства.
Выделим ничью Беларуси и Буркина-Фасо – 2:2.
Белорусы вели 2:0, но не смогли удержать преимущество над соперником, которого на прошлой неделе сборная России разгромила со счетом 3:0.
Товарищеские матчи. Сборные.
Армения - Молдавия - 1:1 (0:0)Календарь турнира
Голы: 1:0 - А. Серобян, 89; 1:1 - В. Богачук, 90+1.
Таджикистан - Индия - 1:1 (0:1)Календарь турнира
Голы: 0:1 - В. Партап Сингх, 25; 1:1 - S. Boboev , 85 (с пенальти).
Беларусь - Буркина-Фасо - 2:2 (0:0)Календарь турнира
Голы: 1:0 - В. Малькевич, 56; 2:0 - К. Варданян, 67; 2:1 - М. Каборе, 72; 2:2 - Э. Тапсоба, 85.
Венгрия - Казахстан - 3:1 (0:1)Календарь турнира
Голы: 0:1 - С. Малый, 9; 1:1 - Д. Собослаи, 52; 2:1 - А. Шафер, 67; 3:1 - R. Toth , 90+3.
Удаления: нет - М. Самородов, 63 (вторая ж.к).
Источник: «Бомбардир»