Товарищеские матчи. Беларусь упустила победу, Казахстан проиграл и другие результаты

Завершились еще пять товарищеских матчей с участием сборных из стран постсоветского пространства.

Выделим ничью Беларуси и Буркина-Фасо – 2:2.

Белорусы вели 2:0, но не смогли удержать преимущество над соперником, которого на прошлой неделе сборная России разгромила со счетом 3:0.