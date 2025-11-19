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Сан-Марино
€ 10 тыс
Сборная Сана-Марина по футболу
Лига наций
Стадион:
Олимпико
Сайт:
http://www.fsgc.sm
Тренер:
Фабрицио Костантини
Состав
Статистика
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Албания – Сан-Марино: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Албания – Сан-Марино: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
5 октября
Лига наций. Беларусь Гончаренко добилась крупной победы (4:0)
3 октября
Беларусь – Сан-Марино: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2026
3 октября
Беларусь – Сан-Марино: кто победит в матче 3 тура Лиги наций 2026/2027
2 октября
Сан-Марино – Албания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2026
29 сентября
Сан-Марино – Албания: кто победит в матче 2 тура Лиги наций 2026/2027
28 сентября
Сан-Марино – Финляндия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2026
26 сентября
Сан-Марино – Финляндия: кто победит в матче 1 тура Лиги наций 2026/2027
25 сентября
Товарищеские матчи. Беларусь упустила победу, Казахстан проиграл и другие результаты
9 июня
1
Трансляция
Азербайджан – Сан-Марино: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июня 2026
9 июня
Трансляция
Сан-Марино – Бангладеш: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2026
5 июня
Трансляция
Сан-Марино – Андорра: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2026
31 марта
Трансляция
Сан-Марино – Фарерские острова: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 марта 2026
28 марта
Сан-Марино – Фарерские острова: прогноз и ставки на матч 28 марта 2026 с коэффициентом 1.85
27 марта
Отбор ЧМ-2026. Турция остановила Испанию, 3 сборные забили по 7 голов, ничья Беларуси, поражение Грузии и другие результаты
2025.11.19 00:48
Румыния – Сан-Марино: прогноз и ставки на матч 18 ноября 2025 с коэффициентом 1.42
2025.11.17 09:43
Сан-Марино – Кипр: прогноз и ставки на матч 12 октября 2025 с коэффициентом 1.83
2025.10.11 08:14
Отбор ЧМ-2026. Дания сокрушила Беларусь, Австрия забила 10 голов, Фареры разгромили Черногорию и другие результаты
2025.10.09 23:48
1
Австрия – Сан-Марино: прогноз и ставки на матч 9 октября 2025 с коэффициентом 1.85
2025.10.08 10:08
Отбор ЧМ-2026. Дубль 39-летнего Джеко помог Боснии и Герцеговине победить (6:0)
2025.09.07 00:05
Сан-Марино – Босния и Герцеговина: прогноз и ставки на матч 6 сентября 2025 с коэффициентом 1.95
2025.09.05 09:10
Отбор ЧМ-2026. Победы Сербии, Австрии и Румынии, Нидерланды забили 8 голов и другие результаты
2025.06.10 23:45
Прогноз на точный счeт матча Сан-Марино – Австрия: квалификация ЧМ, 10 июня 2025 года
2025.06.09 09:51
Прогноз на точный счeт матча Босния и Герцеговина – Сан-Марино: Квалификация ЧМ, 7 июня 2025 года
2025.06.06 15:29
Отбор ЧМ-2026. Англия разгромила Латвию (3:0) и другие результаты
2025.03.25 00:43
1
Отбор ЧМ-2026. Англия победила Албанию (2:0) и другие результаты
2025.03.22 00:48
Сборная Сан-Марино высмеяла «Манчестер Сити» после 5 поражений подряд
2024.11.25 22:35
Определились претенденты на выход в стыковые матчи отбора ЧМ через Лигу наций, Сан-Марино – 14-е в очереди
2024.11.20 14:40
Сборная Сан-Марино стала претендентом на участие в стыковых матчах отбора ЧМ-2026
2024.11.19 08:05
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