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  • Сан-Марино – Бангладеш: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2026

Сан-Марино – Бангладеш: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2026

5 июня, 18:50
Сан-Марино
05.06.2026, пятница, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Бангладеш
31' Н. Джакопетти
19' T. Barman 86' T. Barman
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Марино
1
Эдоардо Коломбо
ВР
12
Алессандро Този
ЛЗ
2
Джакомо Бенвенути
ЦЗ
5
Микеле Чеволи
ЦЗ
15
Марко Пазолини
ЦЗ
8
Лоренцо Капиккьони
ЦП
18
Самуэле Дзаннони
ЦП
19
Самуэль Панкотти
ПВ
11
Николас Джакопетти
ЦФ
9
Никола Нанни
ЦФ
10
Филиппо Берарди
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Костантини
Бангладеш
13
Mitul Marma
ВР
22
Saad Uddin
ЦЗ
4
Topu Barman
ЦЗ
3
Isa Faysal
ЦЗ
14
Tariq Kazi
ЦЗ
17
Sohel Rana
ЦП
6
Jamal Bhuyan
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
7
Shekh Morsalin
ЦП
11
Mohammed Foysal Ahmed Fahim
ЦФ
10
M. Islam
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кабрера
Сан-Марино
13
Пьетро Амичи
ВР
20
Альберто Риккарди
ЛЗ
6
Данте Росси
ЛЗ
24
Pietro Marinucci
ЦЗ
16
Mattia Sancisi
ЦЗ
4
Филиппо Фаббри
ЦЗ
3
Simone Giocondi
ЦЗ
22
Марчелло Муларони
ЦП
23
Маттео Валли Казадеи
ЦП
7
Gabriel Capicchioni
ЦП
25
Cristian Meloni
ЦП
21
Лоренцо Лаццари
ЦП
14
Fausto Marino Salicioni
ЦФ
26
Simone Tamagnini
ЦФ
17
Mirco De Angelis
ЦФ
Бангладеш
18
Hossain Sujon
ВР
1
Anisur Rahman Zico
ВР
19
Z. Ahmed
ЦЗ
12
Bishwanath Ghosh
ЦЗ
2
S. A. Topu
ЦЗ
16
Md Sohel Rana
ЦП
23
Shamit Shome
ЦП
15
F. Islam
ЦП
21
Syed Shah Quazem Kirmine
ЦП
5
Mohammad Ridoy
ЦП
20
M. T. Uddin
ЦП
9
Shahriar Emon
ЦФ
4-2-1-3
1
Коломбо
12
Този
5
Чеволи
15
Пазолини
2
Бенвенути
8
Капиккьони
18
Дзаннони
19
Панкотти
10
Берарди
9
Нанни
11
Джакопетти
4-4-2
13
4
3
14
22
6
8
Чодури
7
17
10
11
2
Бенвенути
4
Фаббри
4
Фаббри
2
Бенвенути
23
Валли Казадеи
23
Валли Казадеи
18
Дзаннони
7
7
18
Дзаннони
9
Нанни
25
25
9
Нанни
19
Панкотти
21
Лаццари
21
Лаццари
19
Панкотти
11
Джакопетти
14
14
11
Джакопетти
3
19
19
3
10
12
12
10
6
23
23
6
15
15
Остались в запасе
Сан-Марино
Бангладеш
13
Пьетро Амичи
ВР
20
Альберто Риккарди
ЛЗ
6
Данте Росси
ЛЗ
24
Pietro Marinucci
ЦЗ
16
Mattia Sancisi
ЦЗ
3
Simone Giocondi
ЦЗ
22
Марчелло Муларони
ЦП
26
Simone Tamagnini
ЦФ
17
Mirco De Angelis
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Костантини
18
Hossain Sujon
ВР
1
Anisur Rahman Zico
ВР
2
S. A. Topu
ЦЗ
16
Md Sohel Rana
ЦП
21
Syed Shah Quazem Kirmine
ЦП
5
Mohammad Ridoy
ЦП
20
M. T. Uddin
ЦП
9
Shahriar Emon
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кабрера
Остались в запасе
13
Пьетро Амичи
ВР
20
Альберто Риккарди
ЛЗ
6
Данте Росси
ЛЗ
24
Pietro Marinucci
ЦЗ
16
Mattia Sancisi
ЦЗ
3
Simone Giocondi
ЦЗ
22
Марчелло Муларони
ЦП
26
Simone Tamagnini
ЦФ
17
Mirco De Angelis
ЦФ
Остались в запасе
18
Hossain Sujon
ВР
1
Anisur Rahman Zico
ВР
2
S. A. Topu
ЦЗ
16
Md Sohel Rana
ЦП
21
Syed Shah Quazem Kirmine
ЦП
5
Mohammad Ridoy
ЦП
20
M. T. Uddin
ЦП
9
Shahriar Emon
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Костантини
Главный тренер
Хавьер Кабрера
Статистика матча Сан-Марино - Бангладеш
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4

Смотреть прямую трансляцию Сан-Марино против Бангладеша, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 июня в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Сан-Марино – Бангладеш

Сан-Марино – Бангладеш: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Бангладеш Сан-Марино
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