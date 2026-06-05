05.06.2026, пятница, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Составы команд
Сан-Марино
Сан-Марино
13
Пьетро Амичи
ВР
20
Альберто Риккарди
ЛЗ
6
Данте Росси
ЛЗ
24
Pietro Marinucci
ЦЗ
16
Mattia Sancisi
ЦЗ
4
Филиппо Фаббри
ЦЗ
3
Simone Giocondi
ЦЗ
22
Марчелло Муларони
ЦП
23
Маттео Валли Казадеи
ЦП
7
Gabriel Capicchioni
ЦП
25
Cristian Meloni
ЦП
21
Лоренцо Лаццари
ЦП
14
Fausto Marino Salicioni
ЦФ
26
Simone Tamagnini
ЦФ
17
Mirco De Angelis
ЦФ
4-2-1-3
1
Коломбо
12
Този
5
Чеволи
15
Пазолини
2
Бенвенути
8
Капиккьони
18
Дзаннони
19
Панкотти
10
Берарди
9
Нанни
11
Джакопетти
4-4-2
13
4
3
14
22
6
8
Чодури
7
17
10
11
2
Бенвенути
4
Фаббри
4
Фаббри
2
Бенвенути
23
Валли Казадеи
23
Валли Казадеи
18
Дзаннони
7
7
18
Дзаннони
9
Нанни
25
25
9
Нанни
19
Панкотти
21
Лаццари
21
Лаццари
19
Панкотти
11
Джакопетти
14
14
11
Джакопетти
3
19
19
3
10
12
12
10
6
23
23
6
15
15
Остались в запасе
Сан-Марино
Бангладеш
13
Пьетро Амичи
ВР
20
Альберто Риккарди
ЛЗ
6
Данте Росси
ЛЗ
24
Pietro Marinucci
ЦЗ
16
Mattia Sancisi
ЦЗ
3
Simone Giocondi
ЦЗ
22
Марчелло Муларони
ЦП
26
Simone Tamagnini
ЦФ
17
Mirco De Angelis
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Костантини
18
Hossain Sujon
ВР
1
Anisur Rahman Zico
ВР
2
S. A. Topu
ЦЗ
16
Md Sohel Rana
ЦП
21
Syed Shah Quazem Kirmine
ЦП
5
Mohammad Ridoy
ЦП
20
M. T. Uddin
ЦП
9
Shahriar Emon
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кабрера
Остались в запасе
13
Пьетро Амичи
ВР
20
Альберто Риккарди
ЛЗ
6
Данте Росси
ЛЗ
24
Pietro Marinucci
ЦЗ
16
Mattia Sancisi
ЦЗ
3
Simone Giocondi
ЦЗ
22
Марчелло Муларони
ЦП
26
Simone Tamagnini
ЦФ
17
Mirco De Angelis
ЦФ
Остались в запасе
18
Hossain Sujon
ВР
1
Anisur Rahman Zico
ВР
2
S. A. Topu
ЦЗ
16
Md Sohel Rana
ЦП
21
Syed Shah Quazem Kirmine
ЦП
5
Mohammad Ridoy
ЦП
20
M. T. Uddin
ЦП
9
Shahriar Emon
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Костантини
Главный тренер
Хавьер Кабрера
Статистика матча Сан-Марино - Бангладеш
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Смотреть прямую трансляцию Сан-Марино против Бангладеша, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 июня в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Сан-Марино – Бангладеш
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Источник: «Бомбардир»