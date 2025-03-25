Отбор ЧМ-2026. Англия разгромила Латвию (3:0) и другие результаты

Завершились шесть матчей 2-го тура квалификации ЧМ-2026 в Европе.

Сборная Англии крупно выиграла у Латвии. Также победы одержали Польша, Румыния, Албания, Босния и Герцеговина. Финляндия поделила очки с Литвой.

Отбор ЧМ-2026. Европа 2-й тур

Англия – Латвия – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Джеймс, 38; 2:0 – Кейн, 68; 3:0 – Эзе, 76.

Литва – Финляндия – 2:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Кайринен, 4; 0:2 – Похьянпало (с пенальти), 17; 1:2 – Кучис, 39; 2:2 – Гинейтис, 69.

Польша – Мальта – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Свидерски, 27; 2:0 – Свидерски, 51.

Босния и Герцеговина – Кипр – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Демирович, 22; 1:1 – Питтас, 45+2; 2:1 – Хайрадинович, 57.

Албания – Андорра – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Манай, 9; 2:0 – Манай, 19; 3:0 – Узуни, 90+2.

Сан-Марино – Румыния – 1:5 (0:2)

Голы: 0:1 – Чеволи (в свои ворота), 6; 0:2 – Попеску, 44; 0:3 – Марин (с пенальти), 55; 1:3 – Заннони, 67; 1:4 – Хаджи (с пенальти), 75; 1:5 – Алибек, 90+5.

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