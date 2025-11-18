Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Лига наций
Команды
Литва
Сборная Литвы по футболу
Лига наций
Стадион:
ЛФФ Стэдиум
Сайт:
http://www.futbolas.lt/
Тренер:
Эдгарас Янкаускас
Состав
Статистика
Новости
Результаты
Расписание
Таблица
Трансляция
Литва – Грузия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2026
29 марта
Червиченко оценил решение УЕФА по Беларуси, Литве и Эстонии
7 февраля
Женские юношеские сборные Эстонии и Литвы получили технические поражения за отказ играть с Беларусью
6 февраля
11
Умер экс-тренер сборной Литвы, поработавший в пяти российских клубах
13 января
1
Отбор ЧМ-2026. Германия деклассировала Словакию, Польша едва не опозорилась на Мальте и другие результаты
2025.11.18 00:45
Трансляция
Нидерланды – Литва: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 ноября 2025
2025.11.17 21:35
Нидерланды – Литва: прогноз и ставки на матч 17 ноября 2025 с коэффициентом 1.47
2025.11.16 09:34
В «Барселоне» раздражены решением Левандовского
2025.10.15 16:29
1
Отбор ЧМ-2026. Левандовски помог победить Польше, Хойлунд – Дании, Хорватия разгромила Гибралтар
2025.10.12 23:42
Трансляция
Литва – Польша: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 октября 2025
2025.10.12 20:35
Литва – Польша: прогноз и ставки на матч 12 октября 2025 с коэффициентом 1.72
2025.10.11 08:39
Отбор ЧМ-2026. Дания сокрушила Беларусь, Австрия забила 10 голов, Фареры разгромили Черногорию и другие результаты
2025.10.09 23:48
1
Трансляция
Финляндия – Литва: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 октября 2025
2025.10.09 17:50
Финляндия – Литва: прогноз и ставки на матч 9 октября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.10.08 08:53
Четыре страны требовали исключить Россию из УЕФА
2025.09.17 15:30
6
У сборной Нидерландов появился новый лучший бомбардир в ее истории
2025.09.07 21:57
Отбор ЧМ-2026. Нидерланды победили Литву (3:2), Депай оформил дубль
2025.09.07 20:55
Трансляция
Литва – Нидерланды: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2025
2025.09.07 17:50
Литва – Нидерланды: прогноз и ставки на матч 7 сентября 2025 с коэффициентом 1.50
2025.09.06 09:25
Отбор ЧМ-2026. Разгромные победы Испании и Бельгии, Германия проиграла Словакии и другие результаты
2025.09.04 23:40
Литва – Мальта: прогноз и ставки на матч 4 сентября 2025 с коэффициентом 1.73
2025.09.03 09:30
Прогноз на точный счeт матча Дания – Литва: Товарищеские матчи, 10 июня 2025
2025.06.09 11:13
Прогноз на точный счeт матча Мальта – Литва: Квалификация ЧМ, 7 июня 2025 года
2025.06.06 15:22
Отбор ЧМ-2026. Англия разгромила Латвию (3:0) и другие результаты
2025.03.25 00:43
1
Трансляция
Литва – Финляндия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 марта 2025
2025.03.24 18:50
Отбор ЧМ-2026. Англия победила Албанию (2:0) и другие результаты
2025.03.22 00:48
Трансляция
Польша – Литва: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2025
2025.03.21 21:35
Трансляция
Косово – Литва: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 ноября 2024
2024.11.18 21:35
Трансляция
Кипр – Литва: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 ноября 2024
2024.11.15 18:50
Трансляция
Литва – Румыния: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2024
2024.10.15 20:35
1
2
3
4
5
Главные новости
Акинфеев рассказал, как идет его восстановление от травмы
09:58
Семака назвали главной проблемой «Зенита»
08:57
5
Генич – о падении Кордобы: «Если бы это сделал Винисиус, то ТВ «Реала» точно бы оправдало»
08:30
1
Гурцкая раскритиковал «Спартак» за отказ от Самородова из-за кисты в колене
08:15
5
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
2
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
7
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
1
Фото
Кордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
7
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+