07.09.2025, воскресенье, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 6 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 6 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Литва
Литва
4-3-2-1
1
Гертмонас
20
Лекиатас
18
13
Ласицкас
4
Гирдвайнис
16
Антанавичюс
15
Гинейтис
11
Сиргедас
19
Упстас
7
Должников
11
3-4-1-2
1
Вербрюгген
6
де Врей
4
ван Дейк
5
Аке
22
Дюмфрис
6
Тимбер
14
Рейндерс
16
Схаутен
11
Гакпо
18
Мален
10
Депай
19
Упстас
5
Бенета
5
Бенета
19
Упстас
16
Антанавичюс
6
Воробьевас
6
Воробьевас
16
Антанавичюс
7
Должников
21
21
7
Должников
11
Сиргедас
22
Голубицкас
22
Голубицкас
11
Сиргедас
11
9
Паулаускас
9
Паулаускас
11
6
де Врей
12
Тимбер
12
Тимбер
6
де Врей
18
Мален
6
де Лигт
6
де Лигт
18
Мален
5
Аке
15
ван де Вен
15
ван де Вен
5
Аке
14
Рейндерс
19
Стейн
19
Стейн
14
Рейндерс
10
Депай
9
Вегхорст
9
Вегхорст
10
Депай
Остались в запасе
Литва
Нидерланды
12
Томас Шведкаускас
ВР
23
Марюс Адамонис
ВР
2
Nojus Stankevicius
ЦЗ
10
Томас Калинаускас
АП
11
Элигиюс Янкаускас
ПВ
21
Наурис Петкевичюс
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
13
Робин Руфс
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
20
Тен Коопмейнерс
ОП
10
Ноа Ланг
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
12
Томас Шведкаускас
ВР
23
Марюс Адамонис
ВР
2
Nojus Stankevicius
ЦЗ
10
Томас Калинаускас
АП
11
Элигиюс Янкаускас
ПВ
21
Наурис Петкевичюс
ЦФ
Остались в запасе
13
Робин Руфс
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
20
Тен Коопмейнерс
ОП
10
Ноа Ланг
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Литва - Нидерланды
2
Всего ударов по воротам
4
14
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
27
73
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
1
7
Нарушения
13
10
Количество передач
229
631
Сейвы
4
1
Точность передач %
70
87
Удары мимо ворот
0
4
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
0
5
xG (ожидаемые голы)
0.33
1
Смотреть прямую трансляцию матча Литва против Нидерланд, 5-й тур Отборочных матчей к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 сентября в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Литва – Нидерланды
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «FONBET».
Источник: «Бомбардир»