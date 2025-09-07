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  • Литва – Нидерланды: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2025

Литва – Нидерланды: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2025

7 сентября 2025, 17:50
Литва
07.09.2025, воскресенье, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 6 тур
2 : 3
Первый матч – 0 : 4
Завершен
Нидерланды
36' Г. Гинейтис 43' Э. Гирдвайнис
11' М. Депай 33' К. Тимбер 63' М. Депай
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Литва
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
20
Рокас Лекиатас
ЦЗ
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
18
V. Armalas
ЦЗ
13
Юстас Ласицкас
(К) ЦЗ
16
Домантас Антанавичюс
ЦП
15
Гвидас Гинейтис
ЦП
11
Гратас Сиргедас
ЦП
19
Клаудиюс Упстас
ПВ
7
Артур Должников
ПВ
11
Romualdas Jansonas
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Нидерланды
1
Барт Вербрюгген
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
11
Коди Гакпо
ЛВ
16
Йерди Схаутен
ЦП
6
Кинтен Тимбер
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Мемфис Депай
ЦФ
18
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Литва
12
Томас Шведкаускас
ВР
23
Марюс Адамонис
ВР
2
Nojus Stankevicius
ЦЗ
5
Маркас Бенета
ЦЗ
6
Модестас Воробьевас
ЦП
21
V. Magdusauskas
ЦП
22
Паулюс Голубицкас
ЦП
10
Томас Калинаускас
АП
11
Элигиюс Янкаускас
ПВ
9
Гитис Паулаускас
ЦФ
21
Наурис Петкевичюс
ЦФ
Нидерланды
13
Робин Руфс
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
15
Мики ван де Вен
ЦЗ
20
Тен Коопмейнерс
ОП
10
Ноа Ланг
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
19
Сем Стейн
АП
7
Хави Симонс
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
4-3-2-1
1
Гертмонас
20
Лекиатас
18
13
Ласицкас
4
Гирдвайнис
16
Антанавичюс
15
Гинейтис
11
Сиргедас
19
Упстас
7
Должников
11
3-4-1-2
1
Вербрюгген
6
де Врей
4
ван Дейк
5
Аке
22
Дюмфрис
6
Тимбер
14
Рейндерс
16
Схаутен
11
Гакпо
18
Мален
10
Депай
19
Упстас
5
Бенета
5
Бенета
19
Упстас
16
Антанавичюс
6
Воробьевас
6
Воробьевас
16
Антанавичюс
7
Должников
21
21
7
Должников
11
Сиргедас
22
Голубицкас
22
Голубицкас
11
Сиргедас
11
9
Паулаускас
9
Паулаускас
11
6
де Врей
12
Тимбер
12
Тимбер
6
де Врей
18
Мален
6
де Лигт
6
де Лигт
18
Мален
5
Аке
15
ван де Вен
15
ван де Вен
5
Аке
14
Рейндерс
19
Стейн
19
Стейн
14
Рейндерс
10
Депай
9
Вегхорст
9
Вегхорст
10
Депай
Остались в запасе
Литва
Нидерланды
12
Томас Шведкаускас
ВР
23
Марюс Адамонис
ВР
2
Nojus Stankevicius
ЦЗ
10
Томас Калинаускас
АП
11
Элигиюс Янкаускас
ПВ
21
Наурис Петкевичюс
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
13
Робин Руфс
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
20
Тен Коопмейнерс
ОП
10
Ноа Ланг
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
12
Томас Шведкаускас
ВР
23
Марюс Адамонис
ВР
2
Nojus Stankevicius
ЦЗ
10
Томас Калинаускас
АП
11
Элигиюс Янкаускас
ПВ
21
Наурис Петкевичюс
ЦФ
Остались в запасе
13
Робин Руфс
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
20
Тен Коопмейнерс
ОП
10
Ноа Ланг
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Литва - Нидерланды
2
Всего ударов по воротам
4
14
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
27
73
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
1
7
Нарушения
13
10
Количество передач
229
631
Сейвы
4
1
Точность передач %
70
87
Удары мимо ворот
0
4
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
0
5
xG (ожидаемые голы)
0.33
1

Смотреть прямую трансляцию матча Литва против Нидерланд, 5-й тур Отборочных матчей к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 сентября в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Литва – Нидерланды

Литва – Нидерланды: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Нидерланды Литва
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