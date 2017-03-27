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    Эдгарас Янкаускас

    Тренер
    Имя Эдгарас
    Фамилия Янкаускас
    Гражданство Литва
    Дата рождения 12 марта 1975
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Литва 3 0 3 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    11.10.2019 Украина 2 : 0 Литва
    14.10.2019 Литва 1 : 2 Сербия
    14.11.2019 Португалия 6 : 0 Литва
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