Янкаускас пообещал извлечь уроки из поражения от Англии

Главный тренер сборной Литвы Эдгарас Янкаускас после матча со сборной Англии признался, что это был самый сильный соперник, с котором до этого играла его команда.

«Я горжусь своей командой. Для нас это был тест против сильной команды, с которым мы справились. Возможно, самой сильной, с которой приходилось сталкиваться до сих пор.

Сейчас нам нужно извлечь положительные моменты из этого поражения, чтобы определить наши задачи на будущее. В первом тайме соперник играл очень сильно. Их нападающие оказывали огромное давление на наши ворота», – приводит слова Янкаускаса ВВС.

Напомним, матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 Англия – Литва завершился со счетом 2:0.