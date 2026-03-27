  • Отбор ЧМ-2026. Украина вылетела от Швеции и не попала на чемпионат мира

Отбор ЧМ-2026. Украина вылетела от Швеции и не попала на чемпионат мира

Вчера, 00:41
26

Швеция поспорит за путевку на чемпионат мира с Польшей или Албанией.

В полуфинальном стыке шведская сборная победила Украину со счетом 3:1.

Виктор Дьекереш оформил хет-трик, на что украинцы ответили только голом 20-летнего Матвея Пономаренко на 91-й минуте.

Шведы пробиваются на ЧМ-2026 через раунд плей-офф Пути B. Здесь определяется соперник для сборных Нидерландов, Японии и Туниса.

Отборочные матчи к ЧМ. Европа. 1/2 финала
Украина - Швеция - 1:3 (0:1)
Голы: 0:1 - В. Дьекереш, 6; 0:2 - В. Дьекереш, 51; 0:3 - В. Дьекереш, 73 (с пенальти); 1:3 - М. Пономаренко, 90.
Таблица турнира

Отборочные матчи к ЧМ. Европа Швеция Украина
Комментарии (26)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Artemka444
1774578501
Слава богу!!!
Ответить
СильныйМозг
1774581894
В сышиа то как расстроятся, Великие Укры, в гости, не приедут. Уверен, что на ЧМ, какая-нибудь куча гопоты будет бегать под камерами и размахивать сине-жетлой тряпкой.
Ответить
Айболид
1774583771
А де объедкин ? Тут радость для его такая ,а он опять обо что-то свой рот растягивает .
Ответить
Дубина
1774585857
Вся страна ликует!!
Ответить
R_a_i_n
1774586330
Объедкин на жопе волосы от злости рвет))
Ответить
bratskij
1774588526
Бог не фраер, всё видит. Упырям место на параше.
Ответить
Oldtrafford83
1774590567
Придётся теперь на ЧМ диванным "какло-патриотам" живущим в США отдуваться за этих бездарей)) Ждем размахивание тряпками, краску и прочую шляпу)))
Ответить
odessakmv
1774594898
Сейчас великие укры начнут "топить" за дисквалификацию Ирана и за то, чтобы им, укропитекам, как главным мировым "обиженкам" выдали Wild card и лично Инфантино, замаливая грехи, уговаривал приехать на мундиаль
Ответить
crf57
1774598779
Слава богу! Теперь этих поганых сине-желтых тряпок мы не увидим! УКРОПЫ - футбольные БЕЗДАРИ!!!
Ответить
...уефан
1774599420
...не зря Саша Филимонов ставил свечки "за упокой". Сработало!...
Ответить
