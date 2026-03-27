Отбор ЧМ-2026. Украина вылетела от Швеции и не попала на чемпионат мира

Швеция поспорит за путевку на чемпионат мира с Польшей или Албанией.

В полуфинальном стыке шведская сборная победила Украину со счетом 3:1.

Виктор Дьекереш оформил хет-трик, на что украинцы ответили только голом 20-летнего Матвея Пономаренко на 91-й минуте.

Шведы пробиваются на ЧМ-2026 через раунд плей-офф Пути B. Здесь определяется соперник для сборных Нидерландов, Японии и Туниса.