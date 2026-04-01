Отбор ЧМ-2026. Чехия пробилась на чемпионат мира, обыграв Данию по пенальти

Сборная Чехии отобралась на чемпионат мира, который пройдет летом в США, Канаде и Мексике.

Команда Мирослава Кубика победила Данию в серии пенальти после ничьей 2:2.

Соперники обменялись голами сначала в основное время, а затем и в дополнительных таймах.

У чехов отличились Павел Шулц и Ладислав Крейчи, у датчан – Йоахим Андерсен и Каспер Хег.

По пенальти Чехия выиграла со счетом 3:1. На ЧМ-2026 они будут в группе A с Мексикой, ЮАР и Южной Кореей.