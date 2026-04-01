Отбор ЧМ-2026. Чехия пробилась на чемпионат мира, обыграв Данию по пенальти

Сборная Чехии отобралась на чемпионат мира, который пройдет летом в США, Канаде и Мексике.
Команда Мирослава Кубика победила Данию в серии пенальти после ничьей 2:2.
Соперники обменялись голами сначала в основное время, а затем и в дополнительных таймах.
У чехов отличились Павел Шулц и Ладислав Крейчи, у датчан – Йоахим Андерсен и Каспер Хег.
По пенальти Чехия выиграла со счетом 3:1. На ЧМ-2026 они будут в группе A с Мексикой, ЮАР и Южной Кореей.
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Финал
Чехия - Дания - 2:2 (1:0, 0:1, 1:1, по пенальти 3:1)Таблица турнира
Голы: 1:0 - П. Шулц, 3; 1:1 - Й. Андерсен, 72; 2:1 - Л. Крейчи, 100; 2:2 - К. Хег, 111.
