  • Новости
  • Новости
  Бывший тренер «Зенита» выписан из больницы после проблем с сердцем

Бывший тренер «Зенита» выписан из больницы после проблем с сердцем

Сегодня, 13:37
1

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу выписан из больницы.

Он прошел трехчасовое обследование в понедельник, 9 февраля, после чего медики разрешили тренеру вернуться домой. В ближайшее время румын вернется к работе.

Сообщалось, что Луческу был госпитализирован из‑за проблем с сердцем в конце января. 80‑летний специалист перенес сильную простуду, из‑за проблем с сердцем его состояние ухудшалось.

  • Луческу возглавлял «Зенит» в сезоне‑2016/17.
  • В марте Румыния сыграет в гостях в стыковом матче в отборе ЧМ-2026 с Турцией, а в случае успеха встретится с победителем в паре Словакия – Косово.

Источник: Fanatik.ro
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Румыния Зенит Луческу Мирча
Айболид
1770721194
Бееги себя дед !
