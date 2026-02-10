Бывший тренер «Зенита» выписан из больницы после проблем с сердцем

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу выписан из больницы.
Он прошел трехчасовое обследование в понедельник, 9 февраля, после чего медики разрешили тренеру вернуться домой. В ближайшее время румын вернется к работе.
Сообщалось, что Луческу был госпитализирован из‑за проблем с сердцем в конце января. 80‑летний специалист перенес сильную простуду, из‑за проблем с сердцем его состояние ухудшалось.
- Луческу возглавлял «Зенит» в сезоне‑2016/17.
- В марте Румыния сыграет в гостях в стыковом матче в отборе ЧМ-2026 с Турцией, а в случае успеха встретится с победителем в паре Словакия – Косово.
Источник: Fanatik.ro