Определились 5 участников стыковых матчей ЧМ-2026 в Европе

Перед заключительным туром отборочного турнира ЧМ-2026 определились 5 из 16 сборных, которые гарантированно сыграют в стыковых матчах.

В их число вошли:

Албания;

Чехия;

Северная Ирландия;

Швеция;

Румыния.

Албания и Чехия гарантированно займут вторые места в отборочных группах K и L.

Северная Ирландия, Швеция и Румыния попали в стыковые матчи по результатам розыгрыша Лиги наций-2024/25, при этом квалификацию на ЧМ-2026 они закончат за пределами топ-2 в своих группах.

10 мест в стыковых матчах получат сборные, которые займут вторые места в группах A, B, C, D, E, F, G, H, I и J.

Еще 1 место по результатам розыгрыша Лиги наций достанется Северной Македонии или Уэльсу – той из команд, которая будет третьей в группе J. При этом обе команды уже обеспечили себе место в стыках как минимум, однако сохраняют шансы избежать их и попасть на ЧМ напрямую, заняв первую позицию в группе.

16 участников европейских стыковых матчей будут разбиты на четыре четверки, где по системе плей-офф разыграют по 1 путевке на ЧМ-2026.

Также сейчас известны 2 из 6 команд, которые сыграют в межкконтинентальных стыковых матчах на ЧМ-2026.

В их число входят:

Новая Каледония;

Боливия.

Еще 1 путевку получит сборная, которые выиграет финал стыковых матчей в Африке, 1 определится по итогам ответного стыкового матча в Азии, а 2 достанутся двум из трех лучших команд, занявших вторые места в группах в заключительном раунде отбора в зоне КОНКАКАФ.

6 участников межконтинентальных стыковых матчей будут разбиты на две тройки, где по системе плей-офф разыграют по 1 путевке на ЧМ-2026. По одной команде сразу будут «посеяны» в финале, а остальные сыграют в полуфиналах.