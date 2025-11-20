Италия – Северная Ирландия, Украина – Швеция и другие пары европейских стыков ЧМ-2026

В Вашингтоне состоялась жеребьевка стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира в 2026 году.
После межконтинентальных стыков были определены квартеты, в которых определятся оставшиеся участники мундиаля от Европы.
Первая сетка
- Италия – Северная Ирландия
- Уэльс – Босния и Герцеговина
Вторая сетка
- Украина – Швеция
- Польша – Албания
Третья сетка
- Турция – Румыния
- Словакия – Косово
Четвертая сетка
- Дания – Северная Македония
- Чехия – Ирландия
Полуфинальные матчи состоятся 26 марта 2026 года, финальные – 31 марта.
Фото: кадр из трансляции Okko
Источник: «Бомбардир»