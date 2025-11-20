Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Италия – Северная Ирландия, Украина – Швеция и другие пары европейских стыков ЧМ-2026

Италия – Северная Ирландия, Украина – Швеция и другие пары европейских стыков ЧМ-2026

Сегодня, 15:40
6

В Вашингтоне состоялась жеребьевка стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира в 2026 году.

После межконтинентальных стыков были определены квартеты, в которых определятся оставшиеся участники мундиаля от Европы.

Первая сетка

  • Италия – Северная Ирландия
  • Уэльс – Босния и Герцеговина

Вторая сетка

  • Украина – Швеция
  • Польша – Албания

Третья сетка

  • Турция – Румыния
  • Словакия – Косово

Четвертая сетка

  • Дания – Северная Македония
  • Чехия – Ирландия

Полуфинальные матчи состоятся 26 марта 2026 года, финальные – 31 марта.

Фото: кадр из трансляции Okko

