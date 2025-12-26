Овчинников – о «Спартаке»: «Из года в год допускают одну и ту же ошибку»

Валерий Овчинников высказался о частой смене тренеров в «Спартаке».

«Спартак» идет по своему пути. И этот путь – в никуда! Из года в год клуб допускает одну и ту же ошибку. Я даже не хочу думать об этой команде. Это другая футбольная планета.

Если остальные клубы более-менее предсказуемые, то «Спартак» – это комета, которая летает без конца и в любой момент может совершить неожиданный маневр.

Тем более они будут присматриваться и прислушиваться к каким-то странным людям», – заявил Овчинников.