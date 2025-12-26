Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Овчинников – о «Спартаке»: «Из года в год допускают одну и ту же ошибку»

Овчинников – о «Спартаке»: «Из года в год допускают одну и ту же ошибку»

Сегодня, 14:46
6

Валерий Овчинников высказался о частой смене тренеров в «Спартаке».

«Спартак» идет по своему пути. И этот путь – в никуда! Из года в год клуб допускает одну и ту же ошибку. Я даже не хочу думать об этой команде. Это другая футбольная планета.

Если остальные клубы более-менее предсказуемые, то «Спартак» – это комета, которая летает без конца и в любой момент может совершить неожиданный маневр.

Тем более они будут присматриваться и прислушиваться к каким-то странным людям», – заявил Овчинников.

  • 11 ноября клуб уволил Деяна Станковича.
  • Его сменил Вадим Романов, под руководством которого спартаковцы выиграли 2 из 4 матчей при 1 ничьей и 1 поражении.
  • Теперь москвичи хотят назначить Хуана Карлоса Карседо из «Пафоса».

Еще по теме:
Овчинников назвал условие для участия России в ЧМ-2026
Овчинников назвал желаемого чемпиона РПЛ 1
Овчинников – о тренере «Спартака»: «Будут искать каратиста, они любят сумасшедших, тех, кто прыгает и орет» 13
Источник: Betonmobile.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Овчинников Валерий
Рекомендуем
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1766751157
Бомбардир - агрегатор информации из интернет помоек лишь бы было про Спартак.
Ответить
NewLife
1766751251
Овчинников - это что за ..бище ?
Ответить
рылы
1766751480
в очередной раз стало очень стыдно за спартаг)
Ответить
oyabun
1766755854
О какой ошибке он говорит? Несколько раз прочитал, так и не увидел конкретики. А огульно критиковать все умеют.
Ответить
шахта Заполярная
1766756830
Бомбардир допускает одну и ту же ошибку, печатают это недоразумение. кому интересно мнение этого существа, если только рыло, ему все равно кто и что, лишь бы гадость про Спартак
Ответить
Главные новости
Аршавин выругался матом, подводя итоги 2025 года
16:29
ФотоСтадион клуба РПЛ изображен на новой купюре в 1000 рублей
16:16
3
РФС ужесточил правила лицензирования футбольных клубов
15:47
«Балтика» нашла замену для Сауся
15:30
1
«Реал» летом избавится от двух защитников – у них 11 матчей на двоих в сезоне
15:15
Овчинников – о «Спартаке»: «Из года в год допускают одну и ту же ошибку»
14:46
6
Смолов – о популярности: «Gillette не пришел бы к Гранату»
14:28
3
«Динамо» готово потратить крупную сумму на усиление одной позиции
13:57
4
Шевченко – об Олимпиаде: «Страны, которые поддерживают Россию, должны быть исключены»
13:45
29
Жирков назвал лучших игроков 2025 года в России
13:27
4
Все новости
Все новости
В РФС обсуждают дополнительные санкции в отношении клубов
16:42
«Не невеста»: гендиректор «Ахмата» сделал заявление о будущем Черчесова
15:55
РФС объявил, кто будет проводить чемпионат России до 2030 года
14:56
1
Овчинников – о «Спартаке»: «Из года в год допускают одну и ту же ошибку»
14:46
6
Смолов – о популярности: «Gillette не пришел бы к Гранату»
14:28
3
«Динамо» готово потратить крупную сумму на усиление одной позиции
13:57
4
Шевченко – об Олимпиаде: «Страны, которые поддерживают Россию, должны быть исключены»
13:45
29
Жирков назвал лучших игроков 2025 года в России
13:27
4
Ловчев описал Зобнина двумя словами после его продления со «Спартаком»
13:15
3
Рианчо: «Спартак» – клуб для лучших игроков, Лиги чемпионов и трофеев»
13:02
2
В «Спартаке» прокомментировали продление контракта с Зобниным
12:50
1
Бывший игрок ЦСКА объяснил, почему клуб не станет чемпионом
12:36
Зобнин выступил с обращением после продления контракта со «Спартаком»
12:28
1
«Деньги выкинули в мусор»: назван худший трансфер РПЛ в 2025 году
12:17
25
Фото«Спартак» объявил о продлении контракта с Зобниным
12:06
4
Агент Сауся высказался о возможном переходе игрока в ЦСКА
11:50
Аршавин наехал на Писарева: «Нахрена вы по пять вратарей в сборную вызываете?»
11:30
6
Бубнов объяснил, почему «Локомотив» не станет чемпионом
10:57
Арустамян раскрыл будущее Сперцяна в «Краснодаре»
10:37
2
«Про таких говорят: «Мужик»: Белоголовцев предложил тренера «Спартаку»
10:25
5
«Отношение болельщиков испортится»: Силкин высказался об уходе игрока «Динамо» в «Спартак»
09:56
4
В «Ростове» высказались о распродаже игроков зимой
09:40
Смородская – о бывшем тренере «Спартака»: «Надеюсь больше никогда не увидеть его в России»
09:30
2
Быстров назвал трех лучших игроков 2025 года
08:55
8
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
08:45
6
Ещенко отреагировал на возможное назначение Карседо в «Спартак»
01:05
РФС может повторно оспорить отстранение российских команд
00:51
4
Кафанов назвал лучшего российского вратаря в 2025 году: «С небольшим преимуществом»
00:31
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 