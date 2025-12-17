Овчинников – о тренере «Спартака»: «Будут искать каратиста, они любят сумасшедших, тех, кто прыгает и орет»

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался о ситуации с тренерами в «Динамо» и «Спартаке».

«Главная проблема «Спартака» и «Динамо» – их руководство. Не в тренерах! Главному тренеру должны давать все возможности. Карпин провалился в «Динамо», потому что их система отторгает спартаковцев. Никого не воспринимает, кроме своих.

«Спартак» любит сумасшедших: тех, кто прыгает и орeт. Они и сейчас будут искать какого-то каратиста. Пока руководители не будут грамотно анализировать, ничего хорошего не будет», – сказал Овчинников.