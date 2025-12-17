Введите ваш ник на сайте
  • Овчинников – о тренере «Спартака»: «Будут искать каратиста, они любят сумасшедших, тех, кто прыгает и орет»

Овчинников – о тренере «Спартака»: «Будут искать каратиста, они любят сумасшедших, тех, кто прыгает и орет»

Вчера, 12:47
13

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался о ситуации с тренерами в «Динамо» и «Спартаке».

«Главная проблема «Спартака» и «Динамо» – их руководство. Не в тренерах! Главному тренеру должны давать все возможности. Карпин провалился в «Динамо», потому что их система отторгает спартаковцев. Никого не воспринимает, кроме своих.

«Спартак» любит сумасшедших: тех, кто прыгает и орeт. Они и сейчас будут искать какого-то каратиста. Пока руководители не будут грамотно анализировать, ничего хорошего не будет», – сказал Овчинников.

  • Обязанности главного тренера «Спартака» с 11 ноября исполняет Вадим Романов.
  • Красно-белые занимают 6-е место в РПЛ с 29 очками после 18 туров.

Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Овчинников Валерий
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Каратель помойников
1765967227
Ещё один специалист...ну почему так? Пока футболисты,вроде нормальные люди,но потом...или где-то сидит дирижёр,а эти ихспэрты пляшут под его дудку
Ответить
Интерес
1765967838
Вдруг угадают?
Ответить
4ekucT911
1765969670
тут больше вопрос не к старому маразматику, а к журнашл@хе, которая вспомнила о его существовании и решила позвонить и спросить мнение. ну и как обычно бомбардир, писать не хера, будет публиковать любую дичь.
Ответить
Good_win_ФКСМ
1765970540
еще этого недоумка, прыгавшего и оравшего как идиот, забыли спросить ))) пусть овца лучше о проводницам волнуется....
Ответить
шахта Заполярная
1765970687
Где опять этот нафталин откапали. Спросите его еще о чем нибудь, нам очень интересно его мнение, пусть еще спляшет и споет.
Ответить
suchi-69
1765972237
Пороси в Кащенке ищут своих физруков-свинопасов
Ответить
subbotaspartak
1765974390
«Спартак» любит сумасшедших: тех, кто прыгает и орeт. Они и сейчас будут искать какого-то каратиста. .... Это в здравом смысле взрослый человек с футбольным прошлым, а не какой-нибудь мусорный недомозг?
Ответить
slavа0508
1765976305
Всем миром выбираем тренера для команды . вот что значит народная ...
Ответить
alefreddy
1765976512
бред какой то с похмелья
Ответить
