Овчинников – о тренере «Спартака»: «Будут искать каратиста, они любят сумасшедших, тех, кто прыгает и орет»

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался о ситуации с тренерами в «Динамо» и «Спартаке».
«Главная проблема «Спартака» и «Динамо» – их руководство. Не в тренерах! Главному тренеру должны давать все возможности. Карпин провалился в «Динамо», потому что их система отторгает спартаковцев. Никого не воспринимает, кроме своих.
«Спартак» любит сумасшедших: тех, кто прыгает и орeт. Они и сейчас будут искать какого-то каратиста. Пока руководители не будут грамотно анализировать, ничего хорошего не будет», – сказал Овчинников.
- Обязанности главного тренера «Спартака» с 11 ноября исполняет Вадим Романов.
- Красно-белые занимают 6-е место в РПЛ с 29 очками после 18 туров.
Источник: Metaratings.ru