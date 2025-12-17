Смородская назвала лучшего тренера РПЛ по работе с молодежью

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о работе Михаила Галактионова на посту главного тренера красно-зеленых.

«В первой части сезона Галактионов хорошо отработал, как и в прошлом году. Наверное, он лучше всех в РПЛ раскрывает молодежь. Так что тренер он неплохой. Перспектива у команды при нем точно есть. Другой вопрос, как будет развиваться сам клуб. Сейчас Галактионов хорошо работает, молодец», – сказала Смородская.