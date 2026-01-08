Булыкин заявил о вреде длительных новогодних каникул

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о почти двухнедельных каникулах в начале января.

«Конечно, это плохо для экономики. С другой стороны, здорово, что есть неделя зимой и неделя в мае, когда можно полностью отдохнуть, съездить куда-то, перезагрузиться и потом выйти на работу с новыми силами», – сказал Булыкин.