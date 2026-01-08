Булыкин заявил о вреде длительных новогодних каникул

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о почти двухнедельных каникулах в начале января.
«Конечно, это плохо для экономики. С другой стороны, здорово, что есть неделя зимой и неделя в мае, когда можно полностью отдохнуть, съездить куда-то, перезагрузиться и потом выйти на работу с новыми силами», – сказал Булыкин.
- 46-летний форвард закончил карьеру в 2014 году.
- Он наиболее известен по выступлениям за «Локомотив», «Динамо», «Байер», «Аякс», «АДО Ден Хааг», «Твенте», «Андерлехт».
- За сборную России Булыкин провел 15 матчей и забил 7 голов.
Источник: «РБ Спорт»