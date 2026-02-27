Стало известно, будет ли ЦСКА подписывать защитника «Пари НН»

В списках на усиление состава у ЦСКА нет защитника «Пари НН» Максима Шнапцева.
Ранее об интересе московского клуба к игроку сообщал телеграм-канал «МЯЧ RU». По его данным, ЦСКА вернется к кандидатуре игрока летом.
В этом сезоне 21-летний Шнапцев провел 16 матчей за «Пари НН», отметился 2 ассистами.
Transfermarkt оценивает стоимость левого защитника, который также может сыграть на правом фланге обороны, в 600 тысяч евро.
Срок его контракта с «Пари НН» рассчитан до середины 2027 года.
- Шнапцев – воспитанник «Локомотива», который перешел в нижегородский клуб летом 2023 года.
- В прошлом году он провел 2 матча за молодежную сборную России.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»