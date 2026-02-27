Стало известно, будет ли ЦСКА подписывать защитника «Пари НН»

В списках на усиление состава у ЦСКА нет защитника «Пари НН» Максима Шнапцева.

Ранее об интересе московского клуба к игроку сообщал телеграм-канал «МЯЧ RU». По его данным, ЦСКА вернется к кандидатуре игрока летом.

В этом сезоне 21-летний Шнапцев провел 16 матчей за «Пари НН», отметился 2 ассистами.

Transfermarkt оценивает стоимость левого защитника, который также может сыграть на правом фланге обороны, в 600 тысяч евро.

Срок его контракта с «Пари НН» рассчитан до середины 2027 года.