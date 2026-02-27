Талалаев раскрыл, чем мотивировал футболистов «Балтики» в матче со «Спартаком»: «Сработало? Еще как»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал, как ему удалось поднять мотивацию своих игроков в матче 17-го тура РПЛ против «Спартака».
- Калининградцы дома победили со счетом 1:0.
- С 30-й минуты они играли вдесятером.
- «Балтика» ушла на зимнюю паузу выше «Спартака» в таблице чемпионата.
– Я и в перерыве матча со «Спартаком», когда играли 10 против 11, сказал: «Если выиграете – три выходных».
Это же тоже ход? Но об этом ни вы, ни Костя Генич не знали (улыбается).
– Сработало?
– Ещe как.
Источник: «Чемпионат»