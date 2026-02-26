«Не думал, что нападающий такого уровня может приехать в РПЛ»: Талалаев – о новичке «Зенита»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался об обновлении «Зенита».

Команды сыграют между собой завтра, 27 февраля, в 19-м туре РПЛ.

«На мой взгляд, «Зенит» изменился. Появились более качественные игроки. Индивидуальное мастерство прилично изменилось. Очень сильный фланговый игрок пришeл, форвард. Честно говоря, не думал, что нападающий такого уровня может приехать к нам.

Другое дело, успеют ли они влиться и насколько изменятся взаимодействия команды. Все говорят: мы говорим на одном языке футбола. Но язык футбола у всех разный», – сказал Талалаев.

