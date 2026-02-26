Введите ваш ник на сайте
  • «Не думал, что нападающий такого уровня может приехать в РПЛ»: Талалаев – о новичке «Зенита»

«Не думал, что нападающий такого уровня может приехать в РПЛ»: Талалаев – о новичке «Зенита»

Сегодня, 10:57
6

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался об обновлении «Зенита».

Команды сыграют между собой завтра, 27 февраля, в 19-м туре РПЛ.

«На мой взгляд, «Зенит» изменился. Появились более качественные игроки. Индивидуальное мастерство прилично изменилось. Очень сильный фланговый игрок пришeл, форвард. Честно говоря, не думал, что нападающий такого уровня может приехать к нам.

Другое дело, успеют ли они влиться и насколько изменятся взаимодействия команды. Все говорят: мы говорим на одном языке футбола. Но язык футбола у всех разный», – сказал Талалаев.

Список зимних трансферов «Зенита» можно посмотреть здесь.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Балтика Дуран Джон Талалаев Андрей
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1772095316
) Заманивает "русский моуриньо", кота Баюна включил.)) А у самого рука к локтю тянется..))
Ответить
Интерес
1772095940
Просто где-то отрыли кадра,похожего на нападающего."Похороните" завтра его...
Ответить
ПалкоВводецъ007
1772096866
Скоро хряки почувствуют дрожь в коленках. Гыгыгы
Ответить
САДЫЧОК
1772098604
Это он про Дельфина что ли?
Ответить
Коста008
1772103270
А действительно будет проверка. Помню как в первом своём матче на сборах с Краснодаром Дуран завёлся из-за контакта с Торменой. А тут почти вся Балтика "контактно" играет. Если выйдет с таким же агрессивным настроем на матч, думаю, не доиграет до конца - или красную схватит, или, что вероятнее, Семак по ходу матча заменит
Ответить
