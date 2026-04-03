Важные изменения на «Бомбардире»

Добрый день, уважаемые пользователи. Это команда «Бомбардира».

В последнее время мы много работаем над обновлением различных составляющих сайта. Какие-то моменты сейчас в процессе настройки, какие-то мы уже представили вашему вниманию.

Сегодня хотим сообщить вам о двух важных обновлениях. Верим, что вы найдете их интересными и важными.

1. Лайв-поле

Теперь на странице матчей топовых турниров можно увидеть такой блок – футбольное поле с различными событиями на нем. Они появляются прямо по ходу матча, в лайв-режиме. С помощью этого блока и появляющихся комментариев можно следить за играми в режиме реального времени, не обновляя страницу.

Новые события автоматически появляются на поле, а уже прошедшие отправляются в ленту-архив под полем.

С помощью поля можно отследить события по матчу и по его завершении. Заходим, пролистываем – и понимаем, как складывался матч.

Кому не нравится графическое исполнение – можно читать события в простой текстовой версии. В ней наполнение информацией тоже происходит автоматически, ручное обновление страницы не требуется.

2. Лайв-таблицы

Серьезное усовершенствование претерпели наши турнирные таблицы. Теперь они, во всех возможных местах, обновляются прямо по ходу матчей. Забила команда гол – сразу учитываем это в таблице, во всех показателях. Пропустила – ситуация изменится на актуальную.

Таким образом, в лайв-режиме можно следить, каким местом обернется для команды текущий счет матча.

Рассчитываем, что теперь пользоваться «Бомбардиром» будет еще удобнее и приятнее. Впечатления, отзывы, пожелания о работе сайта можете оставлять в комментариях под этим постом. Мы их рассмотрим и будем становиться лучше – для вас!

