Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Зенит - Спартак РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Важные изменения на «Бомбардире»

3 апреля, 12:25
52

Добрый день, уважаемые пользователи. Это команда «Бомбардира».

В последнее время мы много работаем над обновлением различных составляющих сайта. Какие-то моменты сейчас в процессе настройки, какие-то мы уже представили вашему вниманию.

Сегодня хотим сообщить вам о двух важных обновлениях. Верим, что вы найдете их интересными и важными.

1. Лайв-поле

Теперь на странице матчей топовых турниров можно увидеть такой блок – футбольное поле с различными событиями на нем. Они появляются прямо по ходу матча, в лайв-режиме. С помощью этого блока и появляющихся комментариев можно следить за играми в режиме реального времени, не обновляя страницу.

Новые события автоматически появляются на поле, а уже прошедшие отправляются в ленту-архив под полем.

С помощью поля можно отследить события по матчу и по его завершении. Заходим, пролистываем – и понимаем, как складывался матч.

Кому не нравится графическое исполнение – можно читать события в простой текстовой версии. В ней наполнение информацией тоже происходит автоматически, ручное обновление страницы не требуется.

2. Лайв-таблицы

Серьезное усовершенствование претерпели наши турнирные таблицы. Теперь они, во всех возможных местах, обновляются прямо по ходу матчей. Забила команда гол – сразу учитываем это в таблице, во всех показателях. Пропустила – ситуация изменится на актуальную.

Таким образом, в лайв-режиме можно следить, каким местом обернется для команды текущий счет матча.

Рассчитываем, что теперь пользоваться «Бомбардиром» будет еще удобнее и приятнее. Впечатления, отзывы, пожелания о работе сайта можете оставлять в комментариях под этим постом. Мы их рассмотрим и будем становиться лучше – для вас!

Подписывайтесь на наш телеграм-бот. Подробный рассказ о нем здесь.

Спасибо за внимание. Следите за следующими обновлениями:)

Что нового появилось на «Бомбардире»: рассказываем и ждем ваших отзывов!

Источник: «Бомбардир»
Работа сайта
Комментарии (52)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1775133774
Ещё одному политическому провокатору на которого полно жалоб (все поняли про кого), банить мультиаккаунты на пожизненно
Ответить
zigbert
1775146745
Посмотрим как будет работать это новшество. Но сейчас приходится сталкиваться с плохой работой интернета. Напрягает очень.
Ответить
FWSPM
1775149158
стыднюша опять у мамки телефон спер... спасайся кто может уходим огородами))
Ответить
erybov1965
1775149444
Может, это и не плохо, но зачем на странице одни и те же новости в рубрике «Главные» и просто «Все новости»? Чтобы места больше занимало?
Ответить
Mirak92
1775152639
РЕДАКТОРА ПОМЕНЯЙТЕ
Ответить
ПалкоВводецъ007
1775153280
А мне нравятся нововведения. Так и вижу графическое исполнение Зенит-Спартак 5-0. Гыгыгы
Ответить
Mr.
1775153897
Не трудно восстановить дизлайки - хотя бы только на новые аккаунты, во избежание спама или провокаций.
Ответить
R_a_i_n
1775158509
Про полную версию на смартфонах спрашивать я так понимаю не нужно?
Ответить
Ортего
1775159456
Ньдя!!!
Ответить
evgevg13
1775196955
фиолетово...
Ответить
Главные новости
Футболист «Спартака» пострадал от болельщиков «Зенита»
00:51
Тренер «Зенита» – о судействе в матче со «Спартаком»: «Я недоволен всем»
00:35
1
Хвича стал рекордсменом «ПСЖ»
00:25
Карседо объяснил, почему выпустил Помазуна на серию пенальти с «Зенитом»
00:07
9
Лига чемпионов. «Барселона» дома проиграла «Атлетико», проведя больше тайма вдесятером
Вчера, 23:55
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым победил «Ливерпуль» в первом четвертьфинале
Вчера, 23:53
2
Семак высказался после поражения «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:46
6
Карседо сделал заявление после победы «Спартака» над «Зенитом»
Вчера, 23:39
4
Аршавин прокомментировал поражение «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:27
3
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Зенитом»
Вчера, 23:15
2
Все новости
Все новости
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым победил «Ливерпуль» в первом четвертьфинале
Вчера, 23:53
2
Семак высказался после поражения «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:46
6
Карседо сделал заявление после победы «Спартака» над «Зенитом»
Вчера, 23:39
4
«Спартак» выиграл серию пенальти впервые за 32 года
Вчера, 23:34
2
Аршавин прокомментировал поражение «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:27
3
ВидеоАкинфеев показал поздравление с 40-летием от Хиддинка
Вчера, 23:15
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Зенитом»
Вчера, 23:15
2
⚡️ Кубок России. «Спартак» выбил «Зенит» из Пути регионов, победив в серии пенальти
Вчера, 23:02
134
Федотов разобрал пенальти в матче «Зенит» – «Спартак»
Вчера, 22:45
11
ВидеоЧерданцев прошелся по Барко за незабитый пенальти в ворота «Зенита»
Вчера, 22:37
9
ВидеоРеакция Ловчева на странный пенальти Барко
Вчера, 22:24
3
Гусев прокомментировал ничью «Динамо» с «Краснодаром»
Вчера, 22:17
«Такого хамства не припомню»: Мусаев – после матча с «Динамо»
Вчера, 21:59
9
Видео«Спартак» не реализовал пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 21:38
32
ФотоИгроки «Спартака» едва не подрались между собой
Вчера, 21:31
3
Энрике не побоялся поставить Сафонова на «Ливерпуль», несмотря на «привозы» в двух матчах подряд
Вчера, 21:24
Экс-игрок «Ростова» объяснил уникальность Карпина
Вчера, 21:07
Вернблум отправил Акинфееву матерное поздравление с юбилеем
Вчера, 20:57
2
ВидеоФанаты «Зенита» назвали каждого игрока «Спартака» свиньей
Вчера, 20:49
35
Игрок «Краснодара» удалился во втором матче подряд
Вчера, 20:44
4
Кубок России. «Динамо» и «Краснодар» обошлись без голов, у москвичей 4 матча без побед
Вчера, 20:21
26
ФотоКордоба руководил «Краснодаром» в матче с «Динамо»
Вчера, 20:07
2
Реакция игроков ЦСКА на бунт Мойзеса
Вчера, 19:57
10
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Спартак»: 8 апреля 2026
Вчера, 19:50
10
Талалаев попал в больницу и перенесет операцию
Вчера, 19:45
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 