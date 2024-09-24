Мы перезапустили и усовершенствовали телеграм-бот «Бомбардира»: подписывайтесь на любимые клубы РПЛ!

Добрый день, уважаемые пользователи. Это команда «Бомбардира».
В последнее время мы много работаем над обновлением различных составляющих сайта. Какие-то моменты сейчас в процессе настройки, какие-то мы уже представили вашему вниманию.
Сегодня мы сообщаем вам о перезапуске нашего бота в телеграме. Что это такое? Это специальный автоматический канал в самом популярном мессенджере, который позволит оперативно получать нужную вам футбольную информацию без захода на сайт. По сути, бот – это приложение, облегчающее пользование сайтом. Там вы будете получать только то, что нужно именно вам.
Так выглядит аватар бота.
Теперь подробно расскажем, как пользоваться ботом и какой функционал в нем уже есть.
1. https://t.me/bombardirru_bot – это ссылка, по которой нужно найти бот в телеграме. При открытии ее в браузере вам будет предложено перейти в мессенджер. После этого попадете в бот.
Найти бот можно и в выпадающем меню сайта.
2. Попав в бот, вы увидите стартовое меню. На выбор вам предлагается два раздела: «Мои команды» и «Мои игроки».
3. Начнем с «Моих команд». Кликаем на кнопку. Получаем новую кнопку – «Добавить команду». Затем – список турниров.
Выбираем тот, где выступает нужная нам команда. Например, «Спартак». Нам нужно найти РПЛ. Она находится вверху, как и другие популярные турниры. Или выбираем «Испания. Примера», если нам нужна «Барселона». На сборные тоже можно подписаться – нужно найти турнир, в котором она участвует. Например, чемпионат Европы.
После нажатия на турнир получаем список участников. Выбираем нужную команду. И кликаем на «Спартак».
Теперь вы подписаны на команду. После этого бот будет присылать вам каждую новость, касающуюся команды. Как только она появилась на сайте, сразу появится у вас в боте. К новости будет прикреплена ссылка для перехода к прочтению. Сообщение будет выглядеть так.
Кроме того, вы будете получать информацию о матчах команды. Какую?
- Что у нее сегодня матч и что он начался.
- Состав на матч.
- События матча по степени их появления.
- Что матч закончился.
Покажем скриншотами на примере сборной Украины.
4. У каждой команды доступно свое меню. Выглядит так.
Что означает каждая кнопка?
- «Новости» – получим последние 10 новостей о команде.
- «Статистика» – получим статистику футболистов по конкретному турниру.
- «Результаты» – последние три матча команды.
- «Календарь» – ближайшие матчи команды.
- «Таблица» – получим турнирную таблицу нужного турнира.
5. Обратите внимание, что добавить в бот можно несколько команд.
7. Еще одна функция бота – возможность добавить любимого игрока. В меню выбираем «Мои игроки». «Добавить игрока». И вводим фамилию. Получим список подходящих футболистов. Выбираем нужного.
Сразу получим несколько последних новостей по игроку.
Как и по команде, по игроку есть свое меню.
- «Материалы игрока» – получим последние новости и посты по футболисту.
- «Статистика игрока» – сведения по любому его турниру, по которому доступна статистика.
- «Результаты игрока» – получим ссылку на последние матчи.
В автоматическом режиме будет приходить информация по матчам игрока.
Мы постарались вам подробно показать, как выглядит бот «Бомбардира». Возможно, что-то покажется непонятным – это нормально. Постепенно, по ходу пользования, вы будете привыкать и понимать, как все устроено. Надеемся, что такое приложение к сайту покажется вам полезным.
У нас есть планы и дальше расширять функционал бота. Но это зависит в том числе от вас – от того, насколько бот будет популярен и востребован.
В развитии телеграм-бота можете принять участие и вы. Все предложения, сообщения о некорректной работе (на этапе запуска это тоже нормально, просим отнестись с пониманием) присылайте на нашу почту [email protected].
Также ждем ваших отзывов, предложений в комментариях к этому посту.
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Следите за следующими обновлениями:)