Мы перезапустили и усовершенствовали телеграм-бот «Бомбардира»: подписывайтесь на любимые клубы РПЛ!

Добрый день, уважаемые пользователи. Это команда «Бомбардира».

В последнее время мы много работаем над обновлением различных составляющих сайта. Какие-то моменты сейчас в процессе настройки, какие-то мы уже представили вашему вниманию.

Сегодня мы сообщаем вам о перезапуске нашего бота в телеграме. Что это такое? Это специальный автоматический канал в самом популярном мессенджере, который позволит оперативно получать нужную вам футбольную информацию без захода на сайт. По сути, бот – это приложение, облегчающее пользование сайтом. Там вы будете получать только то, что нужно именно вам.

Так выглядит аватар бота.

Теперь подробно расскажем, как пользоваться ботом и какой функционал в нем уже есть.

1. https://t.me/bombardirru_bot – это ссылка, по которой нужно найти бот в телеграме. При открытии ее в браузере вам будет предложено перейти в мессенджер. После этого попадете в бот.

Найти бот можно и в выпадающем меню сайта.

2. Попав в бот, вы увидите стартовое меню. На выбор вам предлагается два раздела: «Мои команды» и «Мои игроки».

3. Начнем с «Моих команд». Кликаем на кнопку. Получаем новую кнопку – «Добавить команду». Затем – список турниров.

Выбираем тот, где выступает нужная нам команда. Например, «Спартак». Нам нужно найти РПЛ. Она находится вверху, как и другие популярные турниры. Или выбираем «Испания. Примера», если нам нужна «Барселона». На сборные тоже можно подписаться – нужно найти турнир, в котором она участвует. Например, чемпионат Европы.

После нажатия на турнир получаем список участников. Выбираем нужную команду. И кликаем на «Спартак».

Теперь вы подписаны на команду. После этого бот будет присылать вам каждую новость, касающуюся команды. Как только она появилась на сайте, сразу появится у вас в боте. К новости будет прикреплена ссылка для перехода к прочтению. Сообщение будет выглядеть так.

Кроме того, вы будете получать информацию о матчах команды. Какую?

Что у нее сегодня матч и что он начался.

Состав на матч.

События матча по степени их появления.

Что матч закончился.

Покажем скриншотами на примере сборной Украины.

4. У каждой команды доступно свое меню. Выглядит так.

Что означает каждая кнопка?

«Новости» – получим последние 10 новостей о команде.

«Статистика» – получим статистику футболистов по конкретному турниру.

«Результаты» – последние три матча команды.

«Календарь» – ближайшие матчи команды.

«Таблица» – получим турнирную таблицу нужного турнира.

5. Обратите внимание, что добавить в бот можно несколько команд.

7. Еще одна функция бота – возможность добавить любимого игрока. В меню выбираем «Мои игроки». «Добавить игрока». И вводим фамилию. Получим список подходящих футболистов. Выбираем нужного.

Сразу получим несколько последних новостей по игроку.

Как и по команде, по игроку есть свое меню.

«Материалы игрока» – получим последние новости и посты по футболисту.

«Статистика игрока» – сведения по любому его турниру, по которому доступна статистика.

«Результаты игрока» – получим ссылку на последние матчи.

В автоматическом режиме будет приходить информация по матчам игрока.

Мы постарались вам подробно показать, как выглядит бот «Бомбардира». Возможно, что-то покажется непонятным – это нормально. Постепенно, по ходу пользования, вы будете привыкать и понимать, как все устроено. Надеемся, что такое приложение к сайту покажется вам полезным.

У нас есть планы и дальше расширять функционал бота. Но это зависит в том числе от вас – от того, насколько бот будет популярен и востребован.

В развитии телеграм-бота можете принять участие и вы. Все предложения, сообщения о некорректной работе (на этапе запуска это тоже нормально, просим отнестись с пониманием) присылайте на нашу почту [email protected].

Также ждем ваших отзывов, предложений в комментариях к этому посту.

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Следите за следующими обновлениями:)