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    • Мы перезапустили и усовершенствовали телеграм-бот «Бомбардира»: подписывайтесь на любимые клубы РПЛ!

    Мы перезапустили и усовершенствовали телеграм-бот «Бомбардира»: подписывайтесь на любимые клубы РПЛ!

    Добрый день, уважаемые пользователи. Это команда «Бомбардира».

    В последнее время мы много работаем над обновлением различных составляющих сайта. Какие-то моменты сейчас в процессе настройки, какие-то мы уже представили вашему вниманию.

    Сегодня мы сообщаем вам о перезапуске нашего бота в телеграме. Что это такое? Это специальный автоматический канал в самом популярном мессенджере, который позволит оперативно получать нужную вам футбольную информацию без захода на сайт. По сути, бот – это приложение, облегчающее пользование сайтом. Там вы будете получать только то, что нужно именно вам.

    Так выглядит аватар бота.

    Теперь подробно расскажем, как пользоваться ботом и какой функционал в нем уже есть.

    1. https://t.me/bombardirru_bot – это ссылка, по которой нужно найти бот в телеграме. При открытии ее в браузере вам будет предложено перейти в мессенджер. После этого попадете в бот.

    Найти бот можно и в выпадающем меню сайта.

    2. Попав в бот, вы увидите стартовое меню. На выбор вам предлагается два раздела: «Мои команды» и «Мои игроки».

    3. Начнем с «Моих команд». Кликаем на кнопку. Получаем новую кнопку – «Добавить команду». Затем – список турниров.

    Выбираем тот, где выступает нужная нам команда. Например, «Спартак». Нам нужно найти РПЛ. Она находится вверху, как и другие популярные турниры. Или выбираем «Испания. Примера», если нам нужна «Барселона». На сборные тоже можно подписаться – нужно найти турнир, в котором она участвует. Например, чемпионат Европы.

    После нажатия на турнир получаем список участников. Выбираем нужную команду. И кликаем на «Спартак».

    Теперь вы подписаны на команду. После этого бот будет присылать вам каждую новость, касающуюся команды. Как только она появилась на сайте, сразу появится у вас в боте. К новости будет прикреплена ссылка для перехода к прочтению. Сообщение будет выглядеть так.

    Кроме того, вы будете получать информацию о матчах команды. Какую?

    • Что у нее сегодня матч и что он начался.
    • Состав на матч.
    • События матча по степени их появления.
    • Что матч закончился.

    Покажем скриншотами на примере сборной Украины.

    4. У каждой команды доступно свое меню. Выглядит так.

    Что означает каждая кнопка?

    • «Новости» – получим последние 10 новостей о команде.
    • «Статистика» – получим статистику футболистов по конкретному турниру.
    • «Результаты» – последние три матча команды.
    • «Календарь» – ближайшие матчи команды.
    • «Таблица» – получим турнирную таблицу нужного турнира.

    5. Обратите внимание, что добавить в бот можно несколько команд.

    7. Еще одна функция бота – возможность добавить любимого игрока. В меню выбираем «Мои игроки». «Добавить игрока». И вводим фамилию. Получим список подходящих футболистов. Выбираем нужного.

    Сразу получим несколько последних новостей по игроку.

    Как и по команде, по игроку есть свое меню.

    • «Материалы игрока» – получим последние новости и посты по футболисту.
    • «Статистика игрока» – сведения по любому его турниру, по которому доступна статистика.
    • «Результаты игрока» – получим ссылку на последние матчи.

    В автоматическом режиме будет приходить информация по матчам игрока.

    Мы постарались вам подробно показать, как выглядит бот «Бомбардира». Возможно, что-то покажется непонятным – это нормально. Постепенно, по ходу пользования, вы будете привыкать и понимать, как все устроено. Надеемся, что такое приложение к сайту покажется вам полезным.

    У нас есть планы и дальше расширять функционал бота. Но это зависит в том числе от вас – от того, насколько бот будет популярен и востребован.

    В развитии телеграм-бота можете принять участие и вы. Все предложения, сообщения о некорректной работе (на этапе запуска это тоже нормально, просим отнестись с пониманием) присылайте на нашу почту [email protected].

    Также ждем ваших отзывов, предложений в комментариях к этому посту.

    Не забывайте подписываться и на наш телеграм-канал. Он стильный и интересный, отлично дополняет сайт разнообразным футбольным контентом.

    Следите за следующими обновлениями:)

    Источник: «Бомбардир»

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    24.09.2024 12:35
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    Комментарии (38)
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    MazaiNN
    1720361433
    Фима у меня же нервы... Я к тому что хватит мне головной боли тут. Зачем мне лишняя..
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    алдан2014
    1720361587
    Уважаемый бомбардир ,может стоит уже убрать темы: полуголых красоток,жён и подруг футболистов? Вы ведь футбольный ресурс. Зачем скатываться ниже плинтуса.
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    Kollljan
    1720683770
    Не хочу подписываться.
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    кaстрюлька
    1720684926
    Когда КП до ума будет доведён ? Сделали его изначально из говна и палок и бросили к чёртовой матери. Народу играет с каждым месяцем всё меньше и меньше. Нахрена в этой ситуации тратить деньги на никому ненужный телеграмм-канал ?
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    Аvеngеr
    1720973334
    Не хочу, не буду. Вы сначала порядок в обычном сайте наведите. Сплошной срач в комментариях от бот-комментариев.
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    Axe111
    1720980577
    Кто то ещё подписывается на ЭТО тг?????))) Там наверно ещё больше лютого кринжа
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    Янвapь 69
    1721745629
    Вот смотришь на линию КП, видишь играют какие-то две говнокоманды (а-ля "Динамо Бт - Дечич") и думаешь, что это за нахер ? Это регулярка, кубок, товарка, отбор, квалификация ? Почему уже два года матчи в линии не имеют названия турнира ? Эти подписи так тяжело родить ? Когда уже этого рукожопого говнокодера наконец-то рассчитают отсюда ?
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    гууд
    1722007208
    Редактор, а как сделать так что бы девченки не выплывали там ?! ))) почему ты пишешь что, новость почитать не нужно заходить на сайт а сам даешь ссылки под них (сам на скрине это указываешь).
    Ответить
    гууд
    1725819485
    "Там вы будете получать только то, что нужно именно вам" а так же те новости с фоточками тех на кого у нашего редактора эрекция....
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    Таврида
    1725860211
    Надоели ссылки на телеграмм, это каждый раз новое окно загружается, потом видео в нем, уйма времени проходит, размещайте видео на сайте.
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