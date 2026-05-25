В африканской сборной высказались о возможном пропуске ЧМ-2026

Федерация футбола ДР Конго сообщила, что сборную страны допустят до ЧМ-2026, несмотря на вспышку вируса Эболы в стране.

Ранее сборная ДР Конго отменила сборы в Киншасе из-за эпидемии. Исполнительный директор рабочей группы Белого дома по чемпионату мира Эндрю Джулиани заявил, что команда должна уйти на карантин в Бельгии, где ДР Конго тренируется и планирует сыграть товарищеские матчи.

«По инициативе президента Конголезской федерации футбола Верона Мосенго Омба 23 мая прошла видеоконференция с представителями ФИФА, посвященная вспышке вируса Эболы и ее последствиям. Ожидается, что сборная ДР Конго, их персонал и болельщики приедут на чемпионат мира.

Федерация проинформировала ФИФА о том, что приняла все меры для того, чтобы не подвергать игроков риску, связанному с эпидемией, и соблюсти протокол безопасности, объявленный правительством США.

Федерация определила, что все игроки, отобранные для участия в чемпионате мира, а также значительная часть персонала живут и тренируются в Европе. Таким образом, нет никаких опасений по поводу их возможного заражения.

Президент FECOFA проинформировал ФИФА, что сборная, которая должна была приехать в Киншасу, чтобы начать подготовительные сборы, прежде чем продолжить их в Бельгии, а затем отправиться в США, отменила этап в Киншасе, чтобы соблюсти требования, введенные США.

Что касается сотрудников, вылетевших из Киншасы на стажировку в Бельгию, они покинули страну 20 мая и, таким образом, проведут в Европе не менее 21 дня, прежде чем отправиться в США на чемпионат мира.

Таким образом, по итогам встречи FECOFA и ФИФА пришли к выводу, что игроки и тренерский штаб соблюдали санитарные меры, введенные американскими властями, делегации рекомендовано готовиться к предстоящему чемпионату мира», – говорится в заявлении.