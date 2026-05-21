Футболист «Манчестер Юнайтед» шокирован непопаданием на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель решил не включать Гарри Магуайра в итоговую заявку команды на предстоящий чемпионат мира.

33-летний центральный защитник «Манчестер Юнайтед» шокирован, что его не взяли на ЧМ-2026.

В этом сезоне Магуайр оформил 2+2 в 24 матчах. В составе английской сборной он провел 66 игр, забил 7 голов и сделал 2 ассиста.