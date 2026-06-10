Реакция Губерниева на жесткий досмотр сборных в США

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на процедуры тщательного досмотра, с которыми столкнулись сборные, прилетевшие на ЧМ-2026 в США. С жесткой проверкой столкнулась сборная Узбекистана.
«Буду болеть на этом турнире за Узбекистан. Желаю им всяческих удач. «Прекрасные» новости были, что перед товарищеским матчем против Нидерландов узбекскую команду обыскивали 2 часа. Похожей процедуре в США с жестким досмотром подверглись футболисты и тренеры сборных Сенегала и Ирака тоже.
Тут надо обратить внимание, как сильная страна может вести себя как угодно и никто ей слова не говорит. Для нас вывод один: усиленно заниматься собственной страной, экономикой, чтобы мы были сильными и также могли диктовать условия иным», – сказал Губерниев.
- Проверки затронули многих участников турнира. Сборная Ирана перенесла базу в мексиканскую Тихуану и организовала выезды на матчи в США с пребыванием не более 48 часов. Иранская федерация обвинила американскую сторону в «дискриминационном обращении» – выделенная квота билетов для болельщиков была отозвана, и федерация не может предоставить зрителям ни одного билета. ФИФА уже пытается урегулировать ситуацию.
- Болельщики из Марокко и Шотландии также пожаловались на отзыв разрешений на въезд (Esta) после того, как все расходы на поездку уже были понесены. Нападающего сборной Ирака Аймена Хуссейна задержали в аэропорту Чикаго на семь часов для длительного допроса, разлучив с командой и отобрав телефон. Его отец погиб в 2008 году в бою против «Аль-Каиды» (деятельность организации запрещена на территории РФ), а брата убили боевики ИГИЛ (деятельность организации запрещена на территории РФ). Официального фотографа иракцев Талала Салаха после 12-часового задержания и вовсе депортировали.
- Турнир стартует завтра матчем открытия Мексика – ЮАР на стадионе «Ацтека» в Мехико, где также неспокойно: тысячи протестующих уже блокировали подъезды к арене. Правительство страны пообещало обеспечить мирное проведение церемонии открытия. В Канаде, третьей стране-хозяйке чемпионата мира, обстановка пока остается спокойной.
Источник: «Спорт-Экспресс»