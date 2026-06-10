Реакция Губерниева на жесткий досмотр сборных в США

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на процедуры тщательного досмотра, с которыми столкнулись сборные, прилетевшие на ЧМ-2026 в США. С жесткой проверкой столкнулась сборная Узбекистана.

«Буду болеть на этом турнире за Узбекистан. Желаю им всяческих удач. «Прекрасные» новости были, что перед товарищеским матчем против Нидерландов узбекскую команду обыскивали 2 часа. Похожей процедуре в США с жестким досмотром подверглись футболисты и тренеры сборных Сенегала и Ирака тоже.

Тут надо обратить внимание, как сильная страна может вести себя как угодно и никто ей слова не говорит. Для нас вывод один: усиленно заниматься собственной страной, экономикой, чтобы мы были сильными и также могли диктовать условия иным», – сказал Губерниев.