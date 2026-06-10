Матч-открытие ЧМ-2026 под угрозой срыва

Тысячи протестующих заблокировали главный вход на стадион «Ацтека» в Мехико за двое суток до матча открытия чемпионата мира 2026 года.
Акцию проводит диссидентская группа профсоюза учителей CNTE, требующая повышения зарплат и отмены пенсионной реформы. Протесты продолжаются с прошлой недели.
«Мы хотим дойти до стадиона. Правительство дало некоторые ответы, но они нас не удовлетворяют», – заявил AFP участник протестов Анхель Вильялобос.
«Борьба продолжается», – добавил другой манифестант Аустреберто Флорес.
Полиция стянула к стадиону тысячи сотрудников, на дорогах установлены бетонные заграждения. Протестующие также разбили лагерь недалеко от центральной площади Сокало, где организована фан-зона для болельщиков. Новая акция запланирована на четверг – непосредственно в день матча открытия.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум назвала протесты «провокацией» и осудила блокировку улиц и уничтожение статуй, связанных с чемпионатом мира. При этом она исключила силовой разгон манифестантов.
«Я гарантирую, что празднование открытия чемпионата мира пройдет хорошо, в мире и спокойствии», – заявила Шейнбаум.
- Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.
- В нем впервые сыграют 48 сборных.
- Россия отстранена от международного футбола с 2022 года.