Информация о состоянии Месси за 3 дня до старта ЧМ-2026

Лионель Месси, нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины, восстановился после повреждения и готов выйти на поле в товарищеском матче против Исландии. Об этом сообщил журналист Гастон Эдул на своей странице в соцсети Х.

Ранее 38-летний форвард получил травму в матче регулярного чемпионата МЛС против «Филадельфии» (6:4). Аргентинца заменили на 73-й минуте – он покинул поле, держась за левую ногу.

Из-за повреждения Месси пропустил товарищескую встречу со сборной Гондураса (2:0), прошедшую в ночь на 7 июня.

Матч Аргентины и Исландии состоится в ночь на 10 июня по московскому времени.