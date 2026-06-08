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Информация о состоянии Месси за 3 дня до старта ЧМ-2026

Сегодня, 08:46
1

Лионель Месси, нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины, восстановился после повреждения и готов выйти на поле в товарищеском матче против Исландии. Об этом сообщил журналист Гастон Эдул на своей странице в соцсети Х.

Ранее 38-летний форвард получил травму в матче регулярного чемпионата МЛС против «Филадельфии» (6:4). Аргентинца заменили на 73-й минуте – он покинул поле, держась за левую ногу.

Из-за повреждения Месси пропустил товарищескую встречу со сборной Гондураса (2:0), прошедшую в ночь на 7 июня.

Матч Аргентины и Исландии состоится в ночь на 10 июня по московскому времени.

  • Сборная Аргентины – действующий чемпион мира. На групповом этапе предстоящего турнира команда встретится с Алжиром (17 июня), Австрией и Иорданией.
  • Месси – восьмикратный обладатель «Золотого мяча». В Европе он выступал за «Пари Сен-Жермен» и «Барселону», с которой четырежды выиграл Лигу чемпионов. В составе сборной Аргентины нападающий стал чемпионом мира в 2022 году, а также дважды побеждал в Кубке Америки (2021, 2024).
  • Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в Канаде, Мексике и США. В турнире впервые сыграют 48 сборных.

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Товарищеские матчи. Сборные Интер Майами Аргентина Месси Лионель
Комментарии (1)
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k611
1780906930
Нужно делать ставку на молодёж, не будет же Месси до 50ти за сборную играть...
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