Информация о состоянии Месси за 3 дня до старта ЧМ-2026

Лионель Месси, нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины, восстановился после повреждения и готов выйти на поле в товарищеском матче против Исландии. Об этом сообщил журналист Гастон Эдул на своей странице в соцсети Х.
Ранее 38-летний форвард получил травму в матче регулярного чемпионата МЛС против «Филадельфии» (6:4). Аргентинца заменили на 73-й минуте – он покинул поле, держась за левую ногу.
Из-за повреждения Месси пропустил товарищескую встречу со сборной Гондураса (2:0), прошедшую в ночь на 7 июня.
Матч Аргентины и Исландии состоится в ночь на 10 июня по московскому времени.
- Сборная Аргентины – действующий чемпион мира. На групповом этапе предстоящего турнира команда встретится с Алжиром (17 июня), Австрией и Иорданией.
- Месси – восьмикратный обладатель «Золотого мяча». В Европе он выступал за «Пари Сен-Жермен» и «Барселону», с которой четырежды выиграл Лигу чемпионов. В составе сборной Аргентины нападающий стал чемпионом мира в 2022 году, а также дважды побеждал в Кубке Америки (2021, 2024).
- Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в Канаде, Мексике и США. В турнире впервые сыграют 48 сборных.
Источник: «Бомбардир»