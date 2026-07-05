Педри назвал желаемый финал ЧМ-2026: «Моя мечта»

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри раскрыл, о каком финале ЧМ-2026 он мечтает.

«Сыграть против Месси в финале чемпионата мира – моя мечта. Для меня он величайший футболист в истории. Мне нравится наблюдать за его игрой.

Я получал удовольствие от этого ещe тогда, когда мы каждый день тренировались вместе. То, что он делает – невероятно.

Такое в его возрасте возможно лишь благодаря его выдающемуся мастерству. Для меня он – лучший игрок в истории», – сказал Педри.

Испания в 1/8 финала ЧМ-2026 сыграет с Португалией.

Соперником Аргентины будет Египет.

Испанцы и аргентинцы могут встретиться только в финале или матче за 3-е место.

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