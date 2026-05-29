«Атлетико» высмеял «Барселону», предложив за Ямаля пакет семечек

«Атлетико» с юмором отреагировал на попытки «Барселоны» купить Хулиана Альвареса.

Сообщалось, что каталонцы готовы заплатить за нападающего 100 миллионов евро.

Мадридский клуб дал понять, что это несерьезное предложение и ответил троллингом в соцсетях.

В публикации «Атлетико» рассказывается о «переговорах» по трансферам Ламина Ямаля, Педри и Рафиньи.

«Here we go! Мы отправили в «Барселону» факс с нашим предложением о трансфере: 4 билета на завтрашний концерт Bad Bunny, годовая подписка на ABC и пакет семечек. С нетерпением ждем ответа, чтобы подготовить «анонс», – говорится в первом посте.

«Со вторым предложением есть проблема: все билеты на завтрашний концерт распроданы. Так что мы улучшаем предыдущее предложение – шесть билетов на концерт в воскресенье», – гласит второй пост.

«Чтобы завершить сделку «три в одном», мы пошли ва-банк: игрок переходит к нам в аренду на сезон, а взамен мы отдаем в аренду Тома Форда и Тома Смита без права выкупа. Предложение, от которого невозможно отказаться», – сказано в третьем посте.