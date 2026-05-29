Реакция Энрике на слова Артеты, что «Арсенал» победит «ПСЖ» в финале ЛЧ

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике отреагировал на резонансное высказывание Микеля Артеты из «Арсенала».
Во время празднования чемпионства АПЛ Артета заявил: «В субботу мы станем чемпионами Европы!»
«Игра в финале Лиги чемпионов – лучшая мотивация. Остальное не так важно. Завтра мы должны сосредоточиться на том, что лучше для «ПСЖ», и показать все, на что способны.
Желание выиграть первую Лигу чемпионов в истории клуба – это здорово. Но возможность победить в этом турнире дважды подряд мотивирует еще сильнее! Впрочем, мы забегаем вперед», – сказал Энрике.
- Финал Лиги чемпионов пройдет в субботу, 30 мая, в 19:00 мск.
- «ПСЖ» сыграет с «Арсеналом» в Будапеште на «Пушкаш Арене».
Источник: RMC Sport