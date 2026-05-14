Определился 20-й участник общего этапа ЛЧ-2026/27

Еще одна команда напрямую квалифицировалась в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.
Это чемпион Чехии – пражская «Славия». Она стала 20-м участником общего этапа ЛЧ-2026/27.
«Славии» впервые в истории удалось попасть в главный еврокубок в двух сезонах подряд.
- Ранее места в общем этапе Лиги чемпионов сезона-2026/27 себе обеспечили «Барселона», «Бавария», ПСВ, «Арсенал», «Реал», «Интер», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Боруссия Д», «Вильярреал», «Порту», «Манчестер Юнайтед», «Атлетико», «Ланс», «Галатасарай», «РБ Лейпциг», «Фейеноорд», «Шахтер» и «Бетис».
- Напрямую в эту стадию турнира выйдет 29 клубов, еще 7 мест будут разыграны в квалификации.
