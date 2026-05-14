Определился 20-й участник общего этапа ЛЧ-2026/27

Еще одна команда напрямую квалифицировалась в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

Это чемпион Чехии – пражская «Славия». Она стала 20-м участником общего этапа ЛЧ-2026/27.

«Славии» впервые в истории удалось попасть в главный еврокубок в двух сезонах подряд.