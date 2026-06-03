Определен лучший игрок России

Бывший генеральный директор «Зенита» Александр Медведев доволен победой вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в Лиге чемпионов.
«Я считаю, что это очень важно, что наш вратарь в традициях Льва Яшина играет в команде – победителе Лиги чемпионов. Он блестяще играл в течение сезона за «ПСЖ» – и на групповом этапе, и в плей-офф. Хочу пожелать Матвею, чтобы он рос в своем мастерстве. У него для этого все есть.
Лучший футболист России прямо сейчас? Если объективно, то конечно. Кто еще у нас выиграл Лигу чемпионов в этом году?» – сказал Медведев.
- Парижане победили «Арсенал» в финале Лиги чемпионов в серии пенальти со счетом 4:3.
- Основное время матча завершилось ничьей 1:1.
- «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.
- «ПСЖ» стал победителем ЛЧ во 2-м сезоне подряд.
- Сафонов провел финальный матч полностью.
Источник: ТАСС