Глава «Локомотива» ответил, получил ли клуб предложение от «ПСЖ» по Батракову

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о будущем полузащитника Алексея Батракова.
«Что касается Алексея Батракова, будут получены клубом предложения – будем обсуждать.
Давайте после [матчей] сборной дадим ему отдохнуть», – сказал Нагорных.
- 20-летний Батраков в прошедшем сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
- Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2029 года. Сейчас идут переговоры о трансфере в «ПСЖ».
- Рыночная стоимость российского хавбека – 28 миллионов евро. Дороже из россиян только вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов (30 миллионов).
Источник: ТАСС