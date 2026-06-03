Глава «Локомотива» ответил, получил ли клуб предложение от «ПСЖ» по Батракову

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о будущем полузащитника Алексея Батракова.

«Что касается Алексея Батракова, будут получены клубом предложения – будем обсуждать.

Давайте после [матчей] сборной дадим ему отдохнуть», – сказал Нагорных.