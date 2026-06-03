Семин описал Акинфеева двумя словами после продления контракта с ЦСКА

Бывший тренер сборной России Юрий Семин оценил решение ЦСКА продлить контракт с вратарем Игорем Акинфеевым.

– Что думаете о продлении контракта между ЦСКА и Игорем Акинфеевым?

– Это отлично. Игорь – большая легенда. Он еще в силах продолжить играть в нашем чемпионате и помогать ЦСКА. Какие‑нибудь матчи он еще обязательно для них вытащит.