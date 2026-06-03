Семин описал Акинфеева двумя словами после продления контракта с ЦСКА

Бывший тренер сборной России Юрий Семин оценил решение ЦСКА продлить контракт с вратарем Игорем Акинфеевым.
– Что думаете о продлении контракта между ЦСКА и Игорем Акинфеевым?
– Это отлично. Игорь – большая легенда. Он еще в силах продолжить играть в нашем чемпионате и помогать ЦСКА. Какие‑нибудь матчи он еще обязательно для них вытащит.
- Новое соглашение ЦСКА с 40-летним вратарем рассчитано до конца сезона-2026/27.
- В минувшем сезоне он провел за клуб 21 матч, пропустил 23 гола, сыграл на ноль в 4 встречах.
- Акинфеев выступает за основную команду красно-синих с 2003 года. Дебют состоялся в гостевом матче РПЛ против «Крыльев Советов».
Источник: «Матч ТВ»