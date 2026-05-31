Семин оценил игру Сафонова в финале Лиги чемпионов с «Арсеналом»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин высказался об игре вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в финале Лиги чемпионов с «Арсеналом».

Сафонов вышел в стартовом составе «ПСЖ» и отыграл весь матч.

Он пропустил в ближний угол от Кая Хаверца на шестой минуте.

«ПСЖ» победил «Арсенал» в серии пенальти и во второй раз подряд выиграл ЛЧ.

«Сафонов блестяще сыграл в финале. Может быть, есть какие-то вопросы в эпизоде с голом Хаверца. Может быть, не надо было приседать. Но, наверное, Матвей все правильно сделал, просто удар был потрясающий.

Дальше Сафонов играл прекрасно, было пару сложных эпизодов с выходами из ворот. И Матвей также хорошо зачищал высокую оборону «ПСЖ», несколько раз выходил, как защитник», – сказал Семин.