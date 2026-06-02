Символическая сборная сезона Лиги чемпионов от WhoScored

Портал WhoScored показал собственную версию символической сборной ЛЧ-2025/26.

В ней четыре футболиста «ПСЖ», по два игрока «Реала» и «Ливерпуля», а также представители «Барселоны», «Интера» и «Баварии».

Вратарь: Тибо Куртуа («Реал», средняя оценка – 7,41);

Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ», 7,08), Алессандро Бастони («Интер», 7,03), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», 7,07), Нуну Мендеш («ПСЖ», 7,21);

Полузащитники: Ламин Ямаль («Барселона», 8,04), Доминик Собослаи («Ливерпуль», 7,59), Витинья («ПСЖ», 7,23), Хвича Кварацхелия («ПСЖ», 7,78);

Нападающие: Гарри Кейн («Бавария», 8,08), Килиан Мбаппе («Реал», 8,12).