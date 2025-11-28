Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
АПЛ 2026/2027
Команды
Ливерпуль
Доминик Собослаи
€ 100 млн
Доминик Собослаи
Ливерпуль
25 октября 2000 (25), Будапешт
#8 | Полузащитник
187 см | 75 кг
Венгрия
Статистика
Новости
Трансферы
Фото
Символическая сборная из самых дорогих игроков, пропускающих ЧМ-2026
14 июня
2
Символическая сборная сезона Лиги чемпионов от WhoScored
2 июня
Претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
19 марта
6
Фото
Топ-10 самых подорожавших футболистов АПЛ по версии Transfermarkt
9 марта
Холанд назвал лучшего друга среди футболистов
12 февраля
1
Фото
Символическая сборная общего этапа Лиги чемпионов
31 января
Топ-10 полузащитников АПЛ по версии Goal
2025.11.28 13:21
АПЛ. «Ливерпуль» обыграл «Арсенал» благодаря голу Собослаи
2025.08.31 20:27
Видео
Собослаи не понравилась его статуя: «Похожа на мою задницу, вывернутую наизнанку»
2025.04.05 12:21
3
Игроки «Реала» и «Ливерпуля» устроили перепалку в соцсетях
2025.03.24 23:47
Капитан сборной Венгрии установил рекорд Евро
2024.06.15 16:16
4
Видео
Собослаи ответил болельщику на неприличные жесты
2024.02.28 20:24
1
Четыре игрока «Ливерпуля» пропустят финал Кубка лиги
2024.02.19 20:00
Два основных игрока «Ливерпуля» пропустят финал Кубка лиги
2024.02.14 19:40
Фото
Самые дорогие полузащитники мира
2023.12.28 18:55
Топ-100 лучших игроков года от The Guardian: места с 41-го по 70-е
2023.12.21 09:09
Фото
Футболист «Ливерпуля» пил водку с болельщиками после выхода сборной на Евро-2024
2023.11.20 20:16
2
В «Ливерпуле» назвали игрока-лидера по продаже маек – это не Салах
2023.09.22 22:04
Фото
Топ-5 лучших трансферов лета 2023 года по версии Фабрицио Романо
2023.08.28 21:54
Фото
Топ-10 самых дорогих трансферов лета 2023 года
2023.07.11 16:01
1
Блоги
Девушка звездного новичка «Ливерпуля» – обаятельная красотка, игравшая профессионально в теннис
2023.07.07 13:41
Клопп отреагировал на переход Собослаи в «Ливерпуль»
2023.07.03 11:44
1
Собослаи объяснил выбор игрового номера в «Ливерпуле»
2023.07.03 08:39
Собослаи – в топ-3 самых дорогих покупок «Ливерпуля»
2023.07.03 00:56
Собослаи поделился эмоциями от трансфера в «Ливерпуль»
2023.07.02 18:54
1
Фото
Собослаи перешел в «Ливерпуль» за 70 миллионов
2023.07.02 18:12
«Ливерпуль» заплатит 70 миллионов за полузащитника «Лейпцига»
2023.06.30 21:29
1
«Ливерпуль» претендует на четырех полузащитников
2023.06.29 19:44
«Манчестер Юнайтед» просматривает Собослая
2023.05.28 10:25
«Ньюкасл» может заплатить 70 миллионов за вингера «Лейпцига»
2023.05.15 22:10
1
1
2
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Генич предрек чистки в клубе РПЛ
11:45
3
Пономарев – о прощальном матче Вагнера Лава: «Зачем так раболепствовать перед Западом?»
11:23
2
Фигу выбрал обладателя «Золотого мяча»: «Давайте отдадим ему, потому что у Месси их и так много»
11:11
1
Дзюбу пригласили в российский клуб: «Пускай приезжает!»
10:56
1
Видео
Джорджина встретилась со второй ракеткой мира из Беларуси
10:07
«Для меня это загадка»: Генич удивлен, что клуб РПЛ не забрал Дзюбу
09:35
6
Вагнер Лав составил топ-3 самых комфортных партнеров по ЦСКА
08:57
1
Тедеев: «Моя мама возмутилась, как я мог отказать «Ростову»
08:45
Кузяев вновь в РПЛ, увольнение в «Локомотиве», «Сити» грозит лишение трофеев и понижение и другие новости
01:02
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+