Топ-5 лучших трансферов лета 2023 года по версии Фабрицио Романо

Вероятно лучший инсайдер в современном футболе Фабрицио Романо подвел итоги трансферного окна.
Итальянец составил рейтинг из пяти лучших сделок за лето 2023 года.
1. Джуд Беллингем – из дортмундской «Боруссии» в «Реал» за 103 миллиона евро.
2. Илкай Гюндоган – из «Манчестер Сити» в «Барселону» на правах свободного агента.
3. Деклан Райс – из «Вест Хэма» в «Арсенал» за 116,6 миллиона евро.
4. Доминик Собослаи – из «РБ Лейпциг» в «Ливерпуль» за 70 миллионов евро.
5. Теяни Рейндерс – из «АЗ Алкмаара» в «Милан» за 19 миллионов евро.
Фото: Keystone Press Agency, IMAGO / Global Look Press
Источник: «Бомбардир»