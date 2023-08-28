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    • Топ-5 лучших трансферов лета 2023 года по версии Фабрицио Романо

    Топ-5 лучших трансферов лета 2023 года по версии Фабрицио Романо

    Вероятно лучший инсайдер в современном футболе Фабрицио Романо подвел итоги трансферного окна.

    Итальянец составил рейтинг из пяти лучших сделок за лето 2023 года.

    1. Джуд Беллингем – из дортмундской «Боруссии» в «Реал» за 103 миллиона евро.

    2. Илкай Гюндоган – из «Манчестер Сити» в «Барселону» на правах свободного агента.

    3. Деклан Райс – из «Вест Хэма» в «Арсенал» за 116,6 миллиона евро.

    4. Доминик Собослаи – из «РБ Лейпциг» в «Ливерпуль» за 70 миллионов евро.

    5. Теяни Рейндерс – из «АЗ Алкмаара» в «Милан» за 19 миллионов евро.

    Фото: Keystone Press Agency, IMAGO / Global Look Press

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    Источник: «Бомбардир»

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