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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Галатасарай
Илкай Гюндоган
€ 2 млн
Илкай Гюндоган
Галатасарай
24 октября 1990 (35)
#20 | Полузащитник
179 см | 81 кг
Германия | Турция
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Фото
«Галатасарай» бесплатно подписал футболиста «Манчестер Сити»
2025.09.02 21:50
2
Семь игроков покинут «Манчестер Сити» летом
2025.02.24 22:00
5
Гюндоган рассказал, как Ямаль ушел в туалет во время матча ЛЧ
2025.01.12 22:28
1
«Манчестер Сити» может избавиться от шести футболистов
2024.12.23 23:11
1
Фото
Фанаты сборной Германии красиво попрощались с Нойером, Кроосом, Гюндоганом и Мюллером
2024.10.14 23:23
1
Флик объяснил, почему Гюндоган покинул «Барселону»
2024.08.24 11:50
1
Гюндоган назвал лучший клуб в мире
2024.08.23 14:00
1
Фото
Гюндоган вернулся в «Сити» из «Барселоны»
2024.08.23 13:27
1
Гюндоган сэкономил «Барселоне» десятки миллионов
2024.08.21 20:55
«Барселона» не может зарегистрировать Ольмо, несмотря на уход Гюндогана
2024.08.21 19:30
1
Гюндоган бесплатно вернется в «Сити» из «Барселоны»
2024.08.21 13:15
Гюндоган объявил о завершении международной карьеры
2024.08.19 20:33
3
Стала известна позиция Гвардиолы по поводу возможного возвращения Гюндогана в «Манчестер Сити»
2024.08.19 18:34
«Барселона» предложила «Аль-Насру» основного полузащитника
2024.08.19 15:50
2
Гюндоган близок к уходу из «Барселоны» – его не включили в заявку на матч с «Валенсией»
2024.08.18 11:23
2
Моуринью хочет видеть в «Фенербахче» полузащитника «Барселоны»
2024.08.04 13:26
10 самых высокооплачиваемых игроков Примеры
2024.07.21 15:48
Гюндоган оценил игру Ямаля
2024.07.05 06:57
Гюндоган – о победе над Данией: «Нам немного повезло»
2024.06.30 03:02
Гюндоган – о Мусиале: «Он невероятен»
2024.06.23 02:34
Гюндоган – о победе над Венгрией: «Мы сыграли не идеально, но такие матчи нужны»
2024.06.20 04:37
Фото
Назван лучший игрок матча Германия – Венгрия
2024.06.19 21:43
Нагельсман определился с капитаном Германии на домашнем Евро-2024
2024.06.02 18:42
3
Рейтинг лучших игроков Лиги чемпионов-2023/24 по версии Goal
2024.05.30 19:00
1
Фото
Названы лучшие игроки сезона по числу созданных моментов
2024.05.29 14:14
Опубликована заявка сборной Германии на Евро-2024
2024.05.16 15:02
4
«Бавария» нацелилась на полузащитника «Барселоны»
2024.05.04 15:43
1
Араухо высказался о конфликте с Гюндоганом
2024.04.23 09:46
1
Гюндоган высказался о действиях Араухо в матче с «ПСЖ»
2024.04.18 18:21
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Видео
Гюндоган назвал лучшего игрока в истории футбола
2024.04.07 13:24
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Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
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Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
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АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
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Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
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