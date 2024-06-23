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    Гюндоган – о Мусиале: «Он невероятен»

    Капитан сборной Германии Илкай Гюндоган поделился своим мнением об игре партнера по команде Джамала Мусиалы.

    «Он невероятен. С ним интересно играть, потому что он может сотворить что-то необычное в любой ситуации. Мусиала играет важную роль в нашей команде. Он создает моменты, обладает хорошим последним пасом, может забить. Я люблю его. Он умеет на поле все. А еще он отличный парень, очень скромный. Если он продолжит в том же духе, у него есть шанс стать одним из лучших», – высказался Гюндоган.

    • 21-летний немец Джамал Мусиала, играющий на позиции атакующего хавбека, проводит отличный Евро-2024. Футболисту удалось отметиться 2 голами в 2 играх. Он поразил ворота Шотландии (5:1) и Венгрии (2:0). Всего в активе игрока 4 мяча в 31 встрече в майке немецкой сборной.
    • После двух туров Германия набрала 6 очков в своем квартете и досрочно завоевала путевку в плей-офф домашнего континентального первенства.
    • Последним соперником команды Юлиана Нагельсманна в рамках группового раунда станет Швейцария, имеющая в своем активе 4 очка.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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