Гюндоган – о Мусиале: «Он невероятен»

Капитан сборной Германии Илкай Гюндоган поделился своим мнением об игре партнера по команде Джамала Мусиалы.
«Он невероятен. С ним интересно играть, потому что он может сотворить что-то необычное в любой ситуации. Мусиала играет важную роль в нашей команде. Он создает моменты, обладает хорошим последним пасом, может забить. Я люблю его. Он умеет на поле все. А еще он отличный парень, очень скромный. Если он продолжит в том же духе, у него есть шанс стать одним из лучших», – высказался Гюндоган.
- 21-летний немец Джамал Мусиала, играющий на позиции атакующего хавбека, проводит отличный Евро-2024. Футболисту удалось отметиться 2 голами в 2 играх. Он поразил ворота Шотландии (5:1) и Венгрии (2:0). Всего в активе игрока 4 мяча в 31 встрече в майке немецкой сборной.
- После двух туров Германия набрала 6 очков в своем квартете и досрочно завоевала путевку в плей-офф домашнего континентального первенства.
- Последним соперником команды Юлиана Нагельсманна в рамках группового раунда станет Швейцария, имеющая в своем активе 4 очка.