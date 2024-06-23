Гюндоган – о Мусиале: «Он невероятен»

Капитан сборной Германии Илкай Гюндоган поделился своим мнением об игре партнера по команде Джамала Мусиалы.

«Он невероятен. С ним интересно играть, потому что он может сотворить что-то необычное в любой ситуации. Мусиала играет важную роль в нашей команде. Он создает моменты, обладает хорошим последним пасом, может забить. Я люблю его. Он умеет на поле все. А еще он отличный парень, очень скромный. Если он продолжит в том же духе, у него есть шанс стать одним из лучших», – высказался Гюндоган.