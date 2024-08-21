Гюндоган бесплатно вернется в «Сити» из «Барселоны»

Полузащитник Илкай Гюндоган достиг соглашения о переходе в «Манчестер Сити». По данным журналиста Фабрицио Романо, 33-летний хавбек подпишет с английским клубом контракт до июня 2025 года.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола одобрил сделку. При этом Гюндоган покинет «Барселону» бесплатно.