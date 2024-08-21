Гюндоган бесплатно вернется в «Сити» из «Барселоны»

Полузащитник Илкай Гюндоган достиг соглашения о переходе в «Манчестер Сити». По данным журналиста Фабрицио Романо, 33-летний хавбек подпишет с английским клубом контракт до июня 2025 года.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола одобрил сделку. При этом Гюндоган покинет «Барселону» бесплатно.
- В прошло сезон турок провел за каталонскую команду 51 матч, забил 5 голов, отдал 14 передач.
- Гюндоган выступал за «Манчестер Сити» с 2016 по 2023 год.
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X