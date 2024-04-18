Гюндоган высказался о действиях Араухо в матче с «ПСЖ»

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган высказался о действиях партнера по команде Рональда Араухо в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:4).

Уругваец получил красную карточку на 29-й минуте – судья зафиксировал фол последней надежды со стороны защитника «блауграны» на Брэдли Барколя.

«Трудно сказать. Думаю, в такие критические моменты, когда вступаешь в борьбу за мяч, нужно быть уверенным.

Я не знаю, коснулся он мяча или нет. Но я бы предпочел допустить выход один на один или даже пропустить гол.

Я предпочту дать вратарю возможность остановить атаку или даже позволить забить, честно говоря. Красная карточка в начале матча убивает игру», – сказал Гюндоган.