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    Гюндоган высказался о действиях Араухо в матче с «ПСЖ»

    Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган высказался о действиях партнера по команде Рональда Араухо в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:4).

    Уругваец получил красную карточку на 29-й минуте – судья зафиксировал фол последней надежды со стороны защитника «блауграны» на Брэдли Барколя.

    «Трудно сказать. Думаю, в такие критические моменты, когда вступаешь в борьбу за мяч, нужно быть уверенным.

    Я не знаю, коснулся он мяча или нет. Но я бы предпочел допустить выход один на один или даже пропустить гол.

    Я предпочту дать вратарю возможность остановить атаку или даже позволить забить, честно говоря. Красная карточка в начале матча убивает игру», – сказал Гюндоган.

    • В первом матче «Барселона» победила со счетом 3:2.
    • В ответной встрече «блауграна» до удаления вела со счетом 1:0, а после пропустила 4 мяча и выбыла из турнира.

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    Источник: RMC Sport

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