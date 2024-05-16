Опубликована заявка сборной Германии на Евро-2024

Тренерский штаб сборной Германии определился с составом на предстоящий чемпионат Европы.
Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Оливер Бауманн («Хоффенхайм»), Александер Нюбель («Штутгарт»), Марк-Андре тер Стеген («Барселона»);
Защитники: Вальдемар Антон, Максимилиан Миттельштадт (оба – «Штутгарт»), Бенджамин Хенрихс, Давид Раум (оба – «РБ Лейпциг»), Йозуа Киммих («Бавария»), Робин Кох («Айнтрахт»), Антонио Рюдигер («Реал»), Нико Шлоттербек («Боруссия Д»), Джонатан Та («Байер»);
Полузащитники: Роберт Андрих, Флориан Вирц (оба – «Байер»), Крис Фюрих («Штутгарт»), Паскаль Гросс («Брайтон»), Илкай Гюндоган («Барселона»), Тони Кроос («Реал»), Джамал Мусиала, Александар Павлович, Лерой Сане (все – «Бавария»);
Нападающие: Максимилиан Байер («Хоффенхайм»), Никлас Фуллкруг («Боруссия Д»), Кай Хаверц («Арсенал»), Томас Мюллер («Бавария»), Дениз Ундав («Штутгарт»).
- Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля.
- У «Бомбардира» есть раздел, посвященный турниру.
- Германия сыграет в группе A с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.