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    Опубликована заявка сборной Германии на Евро-2024

    Тренерский штаб сборной Германии определился с составом на предстоящий чемпионат Европы.

    Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Оливер Бауманн («Хоффенхайм»), Александер Нюбель («Штутгарт»), Марк-Андре тер Стеген («Барселона»);

    Защитники: Вальдемар Антон, Максимилиан Миттельштадт (оба – «Штутгарт»), Бенджамин Хенрихс, Давид Раум (оба – «РБ Лейпциг»), Йозуа Киммих («Бавария»), Робин Кох («Айнтрахт»), Антонио Рюдигер («Реал»), Нико Шлоттербек («Боруссия Д»), Джонатан Та («Байер»);

    Полузащитники: Роберт Андрих, Флориан Вирц (оба – «Байер»), Крис Фюрих («Штутгарт»), Паскаль Гросс («Брайтон»), Илкай Гюндоган («Барселона»), Тони Кроос («Реал»), Джамал Мусиала, Александар Павлович, Лерой Сане (все – «Бавария»);

    Нападающие: Максимилиан Байер («Хоффенхайм»), Никлас Фуллкруг («Боруссия Д»), Кай Хаверц («Арсенал»), Томас Мюллер («Бавария»), Дениз Ундав («Штутгарт»).

    • Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля.
    • У «Бомбардира» есть раздел, посвященный турниру.
    • Германия сыграет в группе A с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.

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    Источник: твиттер Немецкого футбольного союза

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    Комментарии (4)
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    BlackMurder
    1715861830
    Неплохо, но вот за вратарей,я б подумал 1 и 4 ,хватит уже, я многое пойму,но всему свое время,а время прошло их
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    ...уефан
    1715863828
    ...по именам состав убойный!...
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    СпорЦмен
    1715866559
    Для меня, после скандала в Катаре, это ЛГБТ сборная!
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    Skull_Boy
    1715866887
    Один лишний и максимум можно 26 человек, и что там делает мертвый Мюллер
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