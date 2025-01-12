Гюндоган рассказал, как Ямаль ушел в туалет во время матча ЛЧ

Бывший полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган вспомнил, как Ламин Ямаль ушел в туалет во время матча Лиги чемпионов против «Порту».

«Играем против «Порту», ведем 1:0, все хорошо. Во втором тайме я обнаружил, что у нас не хватает одного игрока. Кто-то ушел в туалет! Это был Ямаль.

Тренеры не хотели менять Ламина сразу. Ждали его возвращения. Я сказал им: «Ребята, что вообще происходит? Мы вдесятером! Вы не хотите сделать замену?».

В итоге пришлось произвести замену, так как Ламина ждали, но он все не возвращался», – сказал Гюндоган.