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    • Гюндоган рассказал, как Ямаль ушел в туалет во время матча ЛЧ

    Гюндоган рассказал, как Ямаль ушел в туалет во время матча ЛЧ

    Бывший полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган вспомнил, как Ламин Ямаль ушел в туалет во время матча Лиги чемпионов против «Порту».

    «Играем против «Порту», ведем 1:0, все хорошо. Во втором тайме я обнаружил, что у нас не хватает одного игрока. Кто-то ушел в туалет! Это был Ямаль.

    Тренеры не хотели менять Ламина сразу. Ждали его возвращения. Я сказал им: «Ребята, что вообще происходит? Мы вдесятером! Вы не хотите сделать замену?».

    В итоге пришлось произвести замену, так как Ламина ждали, но он все не возвращался», – сказал Гюндоган.

    • Илкай летом вернулся в «Манчестер Сити».
    • Ямаль – воспитанник «Барселоны».
    • Летом он выиграл Евро со сборной Испании.

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    Источник: Goal

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