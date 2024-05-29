Названы лучшие игроки сезона по числу созданных моментов

Squawka опубликовала статистику лучших созидателей уходящего сезона в топ-7 европейских лигах.
Больше всех моментов создал полузащитник ПСВ Джоуи Верман – 130.
Топ-10 рейтинга выглядит так:
- Джоуи Верман (ПСВ) – 130;
- Кевин Штегер («Бохум») – 127;
- Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») – 114;
- Паскаль Гросс («Брайтон») – 103;
- Мартин Эдегор («Арсенал») – 102;
- Илкай Гюндоган («Барселона») – 97;
- Тежи Саванье («Монпелье») – 91;
- Букайо Сака («Арсенал») – 91;
- Яго Аспас («Сельта») – 90;
- Франк Онора («Боруссия М») – 89.
Источник: Squawka