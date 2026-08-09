Московское «Динамо» в домашнем матче обыграло махачкалинское «Динамо» в рамках 3‑го тура РПЛ, итоговый счeт 3:1.
Маринкин из-за пределов штрафной отправил мяч в левый угол после передачи Окишора с правого фланга.
Скопинцев с линии штрафной отправил мяч в левый угол после обратной передачи пяткой от Тюкавина.
Агаларов в касание переправил мяч в правый угол после прострела Мрезига с правого фланга.
Миранчук на 90+3 забил после сольного прохода и передачи Окишора.
Полный обзор матча можно посмотреть здесь.
С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!
Источник: «Бомбардир»