Московское «Динамо» в домашнем матче обыграло махачкалинское «Динамо» в рамках 3‑го тура РПЛ, итоговый счeт 3:1.

Маринкин из-за пределов штрафной отправил мяч в левый угол после передачи Окишора с правого фланга.

Скопинцев с линии штрафной отправил мяч в левый угол после обратной передачи пяткой от Тюкавина.

Агаларов в касание переправил мяч в правый угол после прострела Мрезига с правого фланга.

Миранчук на 90+3 забил после сольного прохода и передачи Окишора.

Полный обзор матча можно посмотреть здесь.

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