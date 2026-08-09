В московском «Динамо» оценили победу над махачкалинским «Динамо»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров дал комментарий после победы команды над «Динамо Мх».

Встреча 3-го тура РПЛ проходила на «ВТБ Арене» и закончилась со счетом 3:1 в пользу бело-голубых.

Голы забили Тимофей Маринкин, Дмитрий Скопинцев и Антон Миранчук.

«Динамо» одержало первую победу в сезоне и занимает восьмое место в турнирной таблице.

«Главное, добыли три очка, которые нам нужны. Радует, что во всех трех голах поучаствовали наши ребята.

Конечно, на старте сезона не все получается. 4 очка – мало для нас. Ждем, что команда будет прогрессировать.

В ближайшее время стоит ожидать новостей по трансферам», – сказал Пивоваров.